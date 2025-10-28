Leandro García Gómez, pareja de Lourdes Fernández y acusado por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones, solicitó su excarcelación, pero la fiscal del caso se manifestó en contra, citando el poder de influencia que el imputado podría ejercer sobre la integrante de Bandana.

El abogado de la madre de la víctima, Yamil Castro Bianchi, informó a la Agencia Noticias Argentinas que la fiscal Silvana Russi rechazó el pedido, y resta conocer la resolución del juez Diego Slupsky.

García Gómez, detenido en la alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800, presentó a través de su defensor oficial un escrito para recuperar la libertad y ofreció como medida ser monitoreado mediante una tobillera electrónica.

La funcionaria judicial consideró que el sindicado ejerce un poder de influencia sobre la intérprete, quien se recupera en la casa de sus amigas tras ser ser examinada en el Hospital Fernández.

Tras varias horas de incertidumbre, encontraron a Lourdes Fernández y detuvieron a su pareja

Un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema advierte que la mujer de 44 años está en una “situación de riesgo” al ser víctima de una manipulación de parte de su novio, a quien denunció en 2022 por violencia de género.