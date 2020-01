RIO GALLEGOS (ANDSUR) - Giovanni, de 3 años, se cayó este sábado cuando andaba en bicicleta. Por el golpe, quedo inconsciente y no respiraba. Su madre, desesperada, pidió ayuda a los gritos y un joven se acercó, le practicó RCP y salvó la vida del pequeño. Horas más tarde, la mujer inició una búsqueda en redes sociales para dar con el "ángel" que salvó a su hijo. Y no sólo lo encontró, sino que el joven fue a visitar al pequeño para ver cómo estaba.

Era una tarde de juegos como cualquier otra, hasta que Gio se cayó de su bici y quedó tendido en el piso. "En ese momento pensé lo peor, no pasaba ningún auto, no sabía que hacer» contó Camila Maciel, su mamá, en una publicación de Facebook.

Camila tomó a su pequeño en brazos, y desesperada pidió ayuda. En ese momento apareció un joven y le práctico reanimación cardiopulmonar (RCP). "A mi bebé le volvió el color a su carita, volvió a respirar. Él fue su ángel justo en el lugar indicado para ayudarme cuando más lo necesitaba. No pude decirle ni gracias ni preguntarle su nombre, en ese momento el miedo me invadía.. No recuerdo ni su rostro", contó Camila en la publicación que tenía como fin encontrar al joven que había salvado a su hijo.

Hola hoy al mediodía eso de las 12.30 Mi bebe GIOVANNI DE 3 AÑOS se cayó de la bici un golpe que lo dejo inconsciente... Publicado por Camila Maciel en Sábado, 18 de enero de 2020

La publicación llegó hasta Ema Forestier, el joven que -gracias a sus conocimientos de primeros auxilios- había logrado salvar a Giovanni, y fue él quien respondió en un comentario, que lo llenó de elogios.

El agradecimiento no sólo quedó en las redes sociales, sino que el pequeño Gio y su madre pudieron conocer este domingo a Ema y agradecerle personalmente.

"Como mamá te admiro. No tan solo le salvaste la vida, sino que te preocupaste minuto a minuto, desde que me puse en contacto con vos! Te voy agradecer toda mi vida", publicó Camila junto con fotos del emocionante encuentro.