El insólito hecho ocurrió en Tartagal, Salta. Allí, una mujer dejó su moto estacionada afuera del domicilio porque tenía que volver a salir a pagar la primera cuota del vehículo y cuando quiso salir era demasiado tarde.

Posteriormente y tras vivir sus primeras horas del robo con total angustia, bronca y frustración, el delincuente contactó a la propietaria de la moto: le exigieron un depósito de $45.000 a una cuenta bancaria para devolvérsela. "Me dijeron que vaya sola a una dirección y que no llame a la policía", expresó.

De acuerdo a lo que contó al medio Videotar, la mujer recibió el llamado."Tenía que hace un deposito de $15.000 en una cuenta bancaria y los $30.000 pagarlos en efectivo. Me la iba a entregar a la medianoche, pero no tenía que llamar a la policía", agregó.

Totalmente desconfiada, la mujer acordó un punto de encuentro, pero lamentablemente no ocurrió lo que tanto esperaba. “Usted pónganse en mi lugar, no es la primera vez que trabajo de esto”, le dijo el malviviente que se justificó que no podía ir al lugar porque su mujer estaba embarazada.

La dueña de la moto quedó resignada por el hecho ya que no pudo recuperar su medio de transporte que era esencial para su trabajo.