Una niña de 7 años tuvo que ser llevada de urgencia al hospital de Río Gallegos después de comer un chocolate que le dio una desconocida en un supermercado.

Los análisis detectaron la presencia de "benzodiazepina", una sustancia con efectos psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso central, provocando efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes.

Todo ocurrió el martes cerca de las 20:30 horas, cuando un hombre junto a su hija se acercó a comprar a un supermercado. Mientras miraba juguetes, una mujer se acercó y le regaló un chocolate. Después de comerlo, comenzó a manifestar síntomas extraños.

"Quiero que se sepa la verdad": la esposa de Cacho Garay lo denunció por sufrir violencia de género

"Después de 30 minutos llegó a casa y empezó a alucinar, se le iba el cuerpo, se desvanecía. Mis papás al verla así la llevaron urgente al hospital donde está internada con suero para eliminar la droga de su sistema", contó la hermana de la menor, Agustina Russo, a través de Facebook.

La joven indicó - según publica La Opinión Austral - que la nena contó que era una “chica grande” la que le ofreció el chocolate: “Cuento esto para que no le pase a ninguna criatura más y que los papas estén atentos”, finalizó.

Insólito: Una mujer denunció que tres gitanas "hipnotizaron" a su marido camionero y le sacaron toda la plata

La mayoría de los vecinos que comentaron la publicación, que tuvo más de 4 mil compartidos, pidieron que la familia denuncie el hecho y solicite las cámaras de seguridad para identificar a la mujer.

E incluso un comentario aún despertó más preocupación, ya que una mujer relató que vivió una situación similar con sus hijos con una mujer.

“Yo fui con mis nenes y le convido pero no aceptó mi nene por que no puede porque está a dieta y no puede comer dulces y 2 por que le tengo prohibido hablar con extraños. Pero fue en el mismo lugar de los juguetes . Justo los fui a buscar xq ya nos íbamos y la mina se hizo la b ..... y se fue”, escribió.