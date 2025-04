La conversación entre un joven que estaba buscando trabajo y el área de Recursos Humanos de una empresa se volvió viral al conocerse detalles de la propuesta laboral y el picante cruce que tuvieron ambas partes a través de un chat de WhatsApp.

Todo comenzó cuando, en el marco de una búsqueda laboral, a un joven identificado como Ramiro le ofrecieron un puesto administrativo con una carga de 45 horas semanales, de lunes a viernes de 9 a 18, y un sueldo de $500.000 brutos (a lo que hay que restarle los descuentos).

Según se ve en un video viral difundido en TikTok publicado por el usuario @chacalboggiano, Ramiro mostró su sorpresa ante la remuneración ofrecida. Del sector de Recursos Humanos le indicaron que la empresa ofrecía importantes beneficios.

El listado que le compartieron mencionaba “cobertura médica garantizada”, “plan de ahorro para tu futuro”, “protección ante imprevistos”, “reconocimiento anual”, “días de descanso garantizado” y “respaldo financiero”.

Al analizar el detalle de esos beneficios, el joven contestó: “Genial, entonces los beneficios son obra social, jubilación, ART, aguinaldo, vacaciones pagas y recibo de sueldo… O sea, lo mínimo que exige la ley”.

Su comentario fue tomado con desagrado por el representante de la empresa, que lo acusó de tener una “actitud gremialista” y sostuvo que “en Argentina sobran trabajos, lo que faltan son ganas de trabajar”.

El joven respondió que su motivación no era el problema, pero que no estaba dispuesto a aceptar un salario que consideraba “de miseria y con derechos ganados que me estás vendiendo como beneficios”.

LA DESPEDIDA, CON UNA ADVERTENCIA

Del otro lado llegó una respuesta inesperada. “Me faltó mencionar el último beneficio. Cierre de ciclo con beneficio. Te brindamos un proceso de salida con reconocimiento económico por tu trayectoria. Mañana preguntale a tu amigo Mariano, el que te recomendó para la posición, de qué se trata. Hoy lo va a empezar a gozar, cortesía de esta conversación”.

“¿Lo van a despedir?”, preguntó el joven. “No, solo vamos a ayudarlo con una transición laboral acompañada”, le respondieron.

La discusión generó opiniones divididas en redes: mientras algunos usuarios defendieron a Ramiro por no aceptar condiciones precarias, otros consideraron que debió haber tomado la propuesta para ganar experiencia.