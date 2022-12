Le intentó dar 100 pesos de propina a un limpiavidrios, pero se confundió y le entregó otra cosa: "Le quería dar..."

Fue en un cambio de semáforo, en menos de un minuto y todo terminó en una historia viral. Una mujer le dio una propina equivocada a un limpiavidrios y por su reacción no pudo arrepentirse.

En esta ocasión, una internauta utilizó la red social del pajarito para hacer público su particular equivocación al pagarle al hombre que limpió su vidrio y, como suele suceder en estas situaciones, recolectó un sinfín de "Me gusta".-

Julieta Alvarez Eichele contó que le quiso dar $100 pesos a un limpiavidrios en una esquina de la ciudad San Miguel de Tucumán, pero se equivocó, le dio $1000 pesos y terminó contando su historia a través de su cuenta de Twitter.

"No me animé a decirle que me los devuelva porque comenzó a llorar y a decirme que Dios me bendiga", escribió la muchacha totalmente sorprendida.

En cuestión de minutos, el posteo alcanzó una gran repercusión en la red social, volviéndose viral rápidamente.Sin esperárselo, la autora del tuit cosechó más de 160.000 “Me gusta” y todo tipo de comentarios.