Le fue infiel a su novio y le pidió perdón colgando un pasacalles: "¿Me das otra oportunidad?"

Dicen que nadie se escapa de la muerte... ni de una traición amorosa. Y si bien lo primero es inevitable, lo segundo fue justamente lo que tuvo que enfrentar un vecino de General Roca, quien habría sido víctima de una infidelidad por parte de su pareja.

La historia, que se volvió tema de conversación en todo el barrio esta semana, tomó un giro insólito cuando la joven involucrada decidió pedir disculpas de una forma tan pública como llamativa: colgó un pasacalle en la ventana del chico con un mensaje directo, cargado de emoción... y cero discreción.

El cartel, con letras enormes y sin filtro alguno, decía: “Gaby, fui una conchu... pero no te quiero perder. Sos lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Me das otra oportunidad?”

La escena no pasó desapercibida: provocó carcajadas entre los vecinos, viralización en redes sociales y opiniones divididas. Mientras algunos aplaudieron el gesto por su valentía, otros lo tildaron de exagerado y bastante bochornoso.

Una reconocida zapatería de Comodoro cerrará sus puertas tras más de 80 años de historia

De acuerdo al portal local todoroca.com, el destinatario del mensaje, un joven llamado Gabriel, habría puesto fin al noviazgo tras enterarse del engaño. Pero su ex no se quedó de brazos cruzados y decidió ir con todo en busca de una segunda chance, aunque todavía no está claro si tuvo éxito.

Gabriel, por su parte, no dio señales ni declaraciones públicas. En el barrio aseguran que está evitando mostrarse y que la reconciliación es poco probable, sobre todo después de quedar tan expuesto con el pasacalle.