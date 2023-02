Le empujaron la cabeza contra su torta de cumpleaños y se le incrustó un palillo en el ojo: "Fueron segundos"

El hecho sucedió el pasado domingo 22 de enero, pero salió a la luz en los últimos días debido a la gravedad del caso que tiene a una joven de 25 años como protagonista. La misma, cuyo nombre no se sabe porque no trascendió la identidad, tuvo que ser hospitalizada luego de que sus amigos le hicieran la broma viral de empujarle la cara contra su torta de cumpleaños.

De acuerdo a lo que informaron medios nacionales, casi pierde el ojo como consecuencia de un palito de madera que se había utilizado en el interior del pastel.

Este caso fue registrado en Costa Rica. El objeto estaba en el pastel aparentemente para sostener la estructura, indicó La Nación.

Por su parte, su hermana habló con un medio costarricense y aseguró que la broma se la hicieron unos amigos en la fiesta de celebración de cumpleaños. Aclaró que su familia no acostumbra realizar ese tipo de bromas.

“Fueron segundos. Mi hermana sentía dolor sin saber qué había pasado. Pensó que era lustre en los ojos. Luego nos dimos cuenta”, comentó la mujer al noticiero.

Aclaró que los médicos descartaron daño cerebral y que su hermana no perdió el ojo. “Ella no perdió el ojito, nada más está un poco delicada. Daño cerebral no tiene, gracias a Dios. Hay que esperar a que avance la recuperación. Todavía no hay nada certero. Hay que esperar y dar tiempo”, reiteró.

En las últimas horas, circuló un audio acompañado de una fotografía donde se cuenta la historia. Los especialistas piden evitar este tipo de bromas porque diferentes objetos que se colocan en la repostería para mantener la unión de las capas de pastel podrían causar daños en la cara de las personas, principalmente, en los ojos. Es más, incluso el propio pastel o merengue dentro de los ojos puede causar problemas.