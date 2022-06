El reconocido y querido conductor de televisión Darío Barassi, respondió un tweet de una seguidora que expresó su decepción tras cruzarlo en la calle.

“Naaaaaaa pará pará, salí a caminar y a la vuelta del departamento estaba el gordo Barassi cenando. Lo vi y con una sonrisota lo saludé muy emocionada y me levantó la mano no más, y con alta cara de culo. La decepción”, escribió Abril Fran en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), el conductor comentó lo que había ocurrido ese día y aseguró que se arrepentía de algunas cuestiones. “Me sentí re mal cuando leí el tuit y le expliqué a la piba, con humor, que no la saludé por la conversación que estaba teniendo, porque yo en general le doy un beso y un abrazo a todo el mundo, no soy tan ortiba...”, expresó.

“Cuando leí el tuit, lo contesté y ni loco pensé que se pudiera generar algún mínimo debate sobre el tema”, contó al aire el conductor, y aprovechó para relatar lo sucedido.

La versión de Darío Barassi sobre su encuentro con su fan

Barassi explicó en la pantalla de eltrece cómo vivió la situación. “Esta chica miente, porque había un vidrio de por medio y ella pasó por la calle. Estaba con dos amigos y uno está con un garronazo en la vida. Por eso fuimos a un lugar escondido y tranquilo, para poder hablar”, señaló.

“Yo estaba mandándome un buñuelo de acelga de este lugar que es espectacular, el otro pibe que me estaba contando que le está yendo para el ort... en la vida y bueno, levanté el brazo y seguí conectado con lo que estaba pasando en la mesa”, detalló con toda la paciencia del mundo.

“Parte de mi trabajo también es eso. Barassi es un personaje que no dista tanto de quien soy en la vida real. Un poco es una cortesía que debo. Entiendo que es parte del combo, y lo agradezco, un poco lo he buscado y generado”, dijo, queriendo dejar su etiqueta de “mala onda” fuera de la discusión.

Y concluyó: “Es un laburo que me gusta, lo disfruto un montón, me gusta la gente, me gusta la calidad del vínculo, tengo cero mambo con eso”.