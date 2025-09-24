El pasado sábado 23 de agosto de 2025 quedará marcado en la memoria colectiva de la comunidad de Pehuajó y Comodoro Rivadavia como una jornada de profunda tristeza y conmoción.

Un accidente vial fatal en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 389,5, cerca de la localidad bonaerense de Francisco Madero, terminó con la vida de tres miembros de la familia Nicoletti y dejó gravemente herida a la madre y única sobreviviente, Ivana Oronel.

LA TRAGEDIA DE UNA FAMILIA COMODORENSE EN LA RUTA 5

El siniestro involucró a un automóvil Fiat Argo y un camión pesado Fiat Iveco. La familia Nicoletti viajaba en el Fiat Argo cuando fueron impactados violentamente por el camión. La fuerza del choque provocó que el camión se incendiara, envolviendo en llamas el vehículo pesado y generando una situación de extrema gravedad.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

La tragedia comenzó con la muerte instantánea de Amílcar Nicoletti, padre de familia, y de sus dos hijos: Ian, un niño de 7 años que cursaba primer grado, división “B”, en el Colegio Salesiano Dean Funes, y Yasmín, de 15 años, estudiante de bellas artes e hija mayor de la familia. Ambos eran muy queridos en sus entornos escolares y sociales, donde la noticia generó conmoción y tristeza.

Por su parte, Ivana Oronel, madre de los niños y esposa de Amílcar, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital “Dr. Juan Carlos Aramburu” en Pehuajó. En ese centro médico, fue sometida a una intervención quirúrgica.

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

Tras prolongados días de internación y de acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, Ivana recibió recientemente el alta hospitalaria, aunque su recuperación física y emocional continúa siendo compleja después de semejante pérdida.

UNA FAMILIA UNIDA POR UNA PASIÓN: ROSARIO CENTRAL

Según informaron allegados a la familia, el motivo del viaje estaba vinculado a una pasión deportiva compartida: asistir al clásico futbolístico entre Rosario Central y Newell's Old Boys, partido que se disputó aquella misma tarde y que Central ganó con un gol de Ángel Di María.

La familia Nicoletti, fiel a su fanatismo por Central, tenía previsto viajar en avión hacia Rosario para presenciar el encuentro. Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

Sin embargo, un conjunto de imponderables frustró ese plan inicial. Se atribuyen a cuestiones relacionadas con la documentación para volar, o las demoras generadas por una medida de fuerza de controladores aéreos, lo cual no quedó del todo claro. Como resultado, optaron por trasladarse en automóvil, decisión que culminó en este desenlace fatal.

EL PAPEL DE UN HÉROE INESPERADO

Entre la oscuridad del momento emergió la figura de Cristian Fornés, un exbombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó. Mientras se dirigía hacia Trenque Lauquen, Fornés se topó con la escena del accidente pocos minutos tras ocurrido.

Sin dudarlo un instante, detuvo su vehículo y se convirtió en el primer rescatista en llegar. Gracias a su experiencia acumulada como bombero, Fornés enfrentó las llamas con valentía y logró sacar del camión en llamas al conductor del camión, un hombre oriundo de Saladillo que había quedado atrapado y corría peligro inminente.

Supermercados y comercios cierran por 24 horas: cuánto te deben pagar si trabajás ese día

Luego auxilió a Ivana Oronel, la mujer que acababa de perder en el choque a su esposo e hijos, ayudándola hasta que llegó la asistencia médica profesional.

Testigos afirmaron que su rápida acción "le salvó la vida" a ambos, convirtiendo su intervención en un acto heroico que marcó la diferencia en una tragedia que pudo haber producido más víctimas fatales.

EL RECUERDO DE UNA FAMILIA QUE PARTIÓ

La pérdida fue devastadora para la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde la familia Nicoletti era muy conocida y respetada. Vecinos, amigos, y colegas se volcaron en muestras de afecto hacia Ivana, así como de duelo por Amílcar, Ian y Yasmín.

Cómo afectaría a más de 9 millones de beneficiarios la eliminación de la actualización automática de ANSES

En las redes sociales, se multiplicaron las expresiones de condolencias y solidaridad, con mensajes que resaltaban la calidad humana y el carácter “increíble” de Amílcar, descrito como "el mayor" de la familia y una persona ejemplar para quienes lo conocían.

Del ámbito educativo, tanto el Colegio Salesiano Dean Funes como el colegio donde estudiaba Yasmín expresaron profundo pesar por la pérdida de sus alumnos y decretaron actividades de homenaje en su recuerdo. En particular, Ian fue recordado por su inocencia y simpatía entre sus compañeros, mientras que Yasmín fue destacada por su talento artístico y sensibilidad.