La Municipalidad de Trelew notificó a la empresa Vía Cargo para que desocupe, en un plazo de 24 horas, los locales 1 y 2 de la planta baja de la terminal de ómnibus, ubicados en Urquiza 150. El secretario de Gobierno, Mario Romero, confirmó que se trata de los espacios destinados a equipajes y encomiendas, y que la medida se dispuso por la falta de contrato vigente desde hace aproximadamente diez años.

Romero explicó que, en el caso de que no se cumpla con la intimiación, se procederá a la clausura del lugar y el retiro de todos los bienes que se encuentren allí, en un procedimiento similar al que se aplicó recientemente a otro comercio de la terminal.

“No hay contrato instrumentado desde hace una década. Como cualquier locación, la terminal tiene un reglamento que exige contrato sin prórroga. Se los intimó por carta documento y se les había dado un plazo de 60 días para regularizar la situación”, detalló el funcionario, en diálogo con Canal 12.

La medida forma parte de un plan de readecuación del edificio, que contempla varias etapas de refacción. Entre las modificaciones previstas, se busca que en la planta baja funcione una confitería, restablecer el uso del escáner de seguridad y ordenar el acceso a las plataformas, permitiendo el ingreso únicamente a pasajeros y personal autorizado.

El funcionario señaló que la actividad de encomiendas genera un flujo constante de personas que acuden exclusivamente a retirar o enviar paquetes, lo que obstaculiza el movimiento de pasajeros. “Es muchísima la gente que va solo por las encomiendas y eso interfiere en el desarrollo normal de la terminal”, indicó.

Romero adelantó que la intención municipal es licitar algunos espacios bajo las nuevas condiciones, priorizando el uso para el servicio de transporte de pasajeros y no para empresas de encomiendas. La disposición se comunicó también a otras firmas que manifestaron interés en instalarse en la terminal, a quienes se les aclaró que la prioridad será el servicio a los viajeros.

Un comerciante se atrincheró en el kiosco de la terminal para evitar el desalojo

En julio, la Terminal de Trelew se convirtió en el epicentro de un operativo policial cargado de tensión y dramatismo, cuando las autoridades intentaron desalojar a un hombre que ocupaba ilegalmente uno de los locales comerciales del lugar.

El conflicto estalló cuando el hombre, dueño del kiosco Club Fast Food, decidió atrincherarse dentro del establecimiento, negándose a abandonar el espacio pese a la orden judicial que ordenaba su desalojo y el decomiso de los bienes allí almacenados.

El plazo de tres días para que el ocupante desocupara voluntariamente el local había vencido, lo que llevó a que la policía del Chubut y la Guardia Urbana intervinieran para hacer cumplir la orden judicial. Sin embargo, el hombre se negó a abrir la puerta, lo que complicó la situación y obligó a notificar a la Fiscalía.

Finalmente, el hombre decidió retirarse con su equipamiento, pero se le decomisó la mercadería en cumplimiento de una orden judicial.