Una familia de Buenos Aires llegó a Gaiman este jueves y corroboró que la cabaña que había alquilado por una página web no existía. Se trataba de una estafa.

A la mujer le habían mostrado una foto del lugar. Pero cuando llegaron al pueblo y al supuesto hospedaje de alquiler hallaron una casa, en la que vivía una mujer.

La denunciante, una abogada de 49 años de Capital Federal, la reserva se había realizado por internet en noviembre pasado. Allí le apareció la página de “La cabaña de Titina”, donde debía realizar una reserva de U$S 91,29 por dos noches (del 26 al 28 de enero).

La mujer indicó que hizo la contratación y que el dinero le fue debitado de la tarjeta de crédito. De hecho, el 18 de enero recibió -según expuso- el recordatorio de la reserva, detalló Crónica.

Fingió ser empleado de un supermercado, le ofreció tres electrodomésticos a $130 mil y escapó con la plata

Allí le indicaron que tendría como anfitrión a un hombre llamado “Juan" y le indicaron la dirección de la cabaña. ubicada sobre Avenida Yrigoyen al 900.

La mujer informó que el jueves se dirigó "al hospedaje `La cabaña de Titina` que habíamos alquilado. Pero al llegar a la dirección que me habían brindado nos dimos cuenta que no coincidía con la numeración aportada, ya que (ese lugar) pertenecía a una casa común, no a una cabaña, como aparecía en la foto (que vio en la página donde realizó el alquiler)”.

“Caminamos entonces unos metros en esa misma cuadra y es ahí en donde logramos visualizar una cabaña similar a la que figura en la foto de la página web, pero al golpear dialogamos con una señora, quien nos dijo que ella está alquilando en el sitio hace tiempo, que ahí no había ninguna cabaña para alquilar. Es en ese momento en que nos dimos cuenta de que habíamos sido estafados por un total de 91,29 dólares”, manifestó.