Lattanzio: "Si tiene que aparecer la perrera, que aparezca"

El pasado martes se conoció el salvaje ataque de dos perros contra una mujer en Comodoro Rivadavia. El hecho sucedió en el barrio René Favaloro, ubicado en la zona norte de la ciudad y la víctima sufrió graves heridas. En tanto, el esposo de la mujer denunció que “tienen dueños y están en todas las esquinas”.

En este marco, el concejal Omar Lattanzio habló con ADNSUR y aseguró que la actual ordenanza municipal sobre las mascotas, “no sirve para nada”.

“Este perro tenía dueño, ¿Dónde está el control para que todas las casas donde hay perros, esté el cerramiento como corresponde, para que esos perros estén dentro de su casa y no en la calle? No hay control de nada”, señaló.

Asimismo, lamentó el ataque sufrido por la mujer. “Pongámonos a pensar si en lugar de ser esta mujer de 61 años que salió bastante maltrecha, hubiese sido una criatura. Hoy estaríamos lamentando su muerte”, indicó

“De una vez por todas tenemos que hacer una ordenanza como corresponde”, añadió Lattanzio.

Por otra parte, se refirió a los grupos proteccionistas de la ciudad. “Yo no puedo aceptar que venga la gente de ALMA y me diga que para salir de mi casa, para que un perro no me ataque, yo tengo que salir de mi casa con comida en la mano, porque realmente ya es tomarle el pelo a la gente”, agregó.

“Y si tiene que aparecer la perrera, que aparezca la perrera, pero que de una vez por todas, los que aquellos tengan dueño que estén en su casa, los que estén en la calle, que alguien le de el tratamiento que le tenga que dar”, lanzó el concejal.

“Así tenga que levantarlo y llevarlo a un lado. Ver si tiene algún tipo de infección, si es bueno, si es malo, darle una adopción, pasar por las casas para ver si están bien los cerramientos de las casas y que los perros no estén afuera, si están bien alimentados, si están cuidados, si están vacunados. No hay un control absoluto de nada”, concluyó.