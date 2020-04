CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, estimó este martes que las zonas rurales podrían ser las primeras en regresar a clase en lugares que "tengan menor cantidad de vínculos con otras comunidades" y, tras recordar que eso "no es una decisión educativa, sino epidemiológica", aclaró que "falta muchísimo para dar ese paso".



El ministro también señalló que el sistema de Becas Progresar “es un derecho garantizado” y aseguró que los beneficiarios “continuarán cobrando”.



El funcionario nacional destacó además, en diálogo con radio Dos de Corrientes, el diálogo que mantiene con las provincias “para fortalecer el programa Seguimos Educando”, que acerca contenidos por TV, radio, cuadernos y plataformas de internet a los estudiantes en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.



“También estamos trabajando para el día que podamos regresar a las aulas”, dijo Trotta y agregó que ésa “no es una decisión educativa, sino epidemiológica qué hay que consultar con especialistas, para no afectar la estrategia y el esfuerzo de todos los argentinos”.



Respecto de los primeros que regresarían a las aulas, consideró que “puede llegar a ser la zona de la ruralidad, aquellos lugares que tengan menor cantidad de vínculos con otras comunidades, donde es mucho más restringido el traslado o posibilidad de contagio de Covid- 19”. De todas formas, aclaró que "falta muchísimo para dar ese paso. Tenemos que ser conscientes de que un contacto no deseado puede desatar un nivel de contagio importante si hay una circulación social habitual".



"Nuestra expectativa es que las clases puedan volver físicamente antes de que termine el año y ahora seguir sosteniendo este enorme esfuerzo de maestros, maestras, estudiantes y familias y buscar el mejor camino para que sigan estudiando desde sus casas", acotó.



Trotta también agradeció "el enorme compromiso de los docentes, para sostener la continuidad pedagógica" y señaló que "ahí está la clave que los niños y adolescentes puedan seguir aprendiendo".