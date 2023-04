La propuesta de Neuquén para contar con un tipo de cambio diferenciado, al igual que se acaba de otorgar para la soja y productos de economías regionales como la lana y la pesca, por citar casos cercanos de Chubut, se vincula con un factor que comenzó a afectar las exportaciones del crudo neuquino, que desde 2020 pasó a ocupar el primer lugar de ventas externas.

En Chubut se conoció el año pasado un pedido por el “dólar petróleo”, de acuerdo con la terminología que dieron los autores de la iniciativa, es decir los diputado Matías Tacetta, Ana Clara Romero y el senador Ignacio Torres, desde Juntos por el Cambio.

En los últimos días, desde Neuquén se comenzó a impulsar una iniciativa similar, aunque con un nombre diferente, ya que el gobernador de aquella provincia, que el domingo afrontará elecciones para elegir un nuevo mandatario provincial, lo denomina “dólar OFEPHI”.

El planteo tiene como telón de fondo a la carrera electoral que se definirá el próximo domingo 16 de abril, en el que Gutiérrez no tiene reelección pero apuesta por su vice, Marcos Koopmann, para mantener el mando del MPN. Entre sus oponentes, enfrenta a un desprendimiento del mismo, encabezado por Rolando Figueroa, quien cuenta con el apoyo de Mauricio Macri.

Además de ese contexto político, hay razones de mercado. Según informó Diario Río Negro, hoy el crudo Medanito, que se exporta desde Neuquén, recibe una penalización por calidad que termina redundando en una quita de 8 dólares por barril, a lo que luego se resta también un 8% de retenciones.

Esa combinación de factores termina provocando que hoy el crudo que produce Vaca Muerta en gran magnitud, por lo que llegó a exportar 22 millones de barriles el año pasado y en lo que va del corriente ya vendió unos 4 millones de barriles, se vio afectado por la merma de precios, que lo lleva a venderse incluso más barato que el precio que se paga en el mercado interno, en torno a los 59 dólares por barril.

Por eso, el gobernador Gutiérrez reiteró el planteo en las últimas horas: “Neuquén genera 35 mil millones de dólares para el país (en inversiones, sustitución de importaciones y exportaciones); entonces si hay tipos de cambio sectorizados, como el turismo a 400 pesos y como otros sectores a 300 pesos, es justo que también haya un dólar OFEPHI”, señaló en las últimas horas, según publicó La Mañana de Neuquén.

Chubut recibe un precio más alto por sus exportaciones

Las provincias nucleadas en la OFEPHI recibieron la propuesta de Neuquén la semana pasada y están en ronda de consulta con sus respectivos gobernadores, aunque no hubo pronunciamientos oficiales al respecto.

Como se dijo, la iniciativa no es nueva, ya que fue impulsada desde Chubut en agosto del año pasado, a través de los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, aunque en ese momento no hubo eco de las demás provincias productoras. La propuesta había sido valorada incluso por el gobernador Arcioni y su ministro de Economía, pero no tuvieron cabida tampoco en las esferas del gobierno nacional.

Está claro que recibir un tipo de cambio de 300 pesos por dólar resultaría conveniente a todos los Estados que exportan petróleo, particularmente Chubut, Neuquén y Santa Cruz, pero el tema podría hoy verse afectado por ‘la grieta’ electoral.

Más allá de ese dato de contexto, hay otro indicador que lleva a Chubut a una posición un poco más aliviada que la expresada por Neuquén. Es que el crudo Escalante obtiene hoy precio bastante cercano al Brent, luego del descuento por retenciones, que implica una quita del 8%.

En febrero, por ejemplo, el crudo Escalante que se vendió al mercado internacional obtuvo 73 dólares por barriles, que al restarse el 8% de retenciones, mantuvo un valor de 67 dólares

Tal como informó ADNSUR en otras oportunidades, la revalorización de los crudos con bajo contenido de azufre, como el de esta región, favorece hoy al petróleo producido por Chubut, que tiene una alta demanda para la elaboración de combustibles para embarcaciones, que demandan precisamente aquel tipo de crudo a partir de nuevas regulaciones internacionales.

En cuánto mejorarían los ingresos por regalías

De todos modos, más allá de esa mejor posición circunstancial, desde la provincia siguen con atención el nuevo reclamo que podría hacerse ante el gobierno nacional, habida cuenta del interés que hoy tiene el gobierno de Alberto Fernández por aprovechar el potencial de Vaca Muerta, uno de los pocos activos a los que se aferra y que todavía puede aportar algún grado de recupero a la economía del país, en el clima previo a las elecciones.

Si el ministro Sergio Massa aceptara dar un tipo de cambio diferencial a las liquidaciones de petróleo, significaría un ingreso más que importante para las provincias petroleras, a la hora de recibir el cobro de sus regalías. Chubut, por ejemplo, recibió en febrero unos 7.100 millones de pesos por esa vía, con un tipo de cambio que promedió ese mes los 190 pesos.

Si la liquidación se hiciera sobre 300, el ingreso de la provincia subiría automáticamente un 57%, es decir unos 4.000 millones de pesos adicionales, tomando como punto de partida la liquidación de febrero.

Una cifra para nada despreciable, considerando los apuros que afronta el gobierno provincial para responder a la creciente insatisfacción salarial de los sectores de salud y educación, que esta semana retomarán medidas de fuerza en reclamo para reabrir la discusión paritaria.