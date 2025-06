Las primeras nevadas comenzaron a cubrir el cerro en La Hoya, el reconocido centro de esquí ubicado en la cordillera de Chubut, anticipando una temporada invernal prometedora.

Las condiciones climáticas de los últimos días favorecieron la acumulación de nieve en las pistas, lo que genera grandes expectativas tanto en los operadores turísticos como en los visitantes habituales del complejo.

Y un dato clave es que aún se encuentra vigente la preventa de pases con importantes descuentos, una oportunidad que muchos turistas están aprovechando para planificar sus vacaciones de invierno con anticipación.

Con más de 30 pistas para todos los niveles, 8 medios de elevación y una infraestructura en constante desarrollo, La Hoya ofrece una experiencia increíble para esquiadores, snowboardistas y amantes de la montaña.

La Hoya es uno de los destinos más elegidos por esquiadores y snowboarders de toda la región patagónica, y este año se espera un notable crecimiento en la afluencia de visitantes, impulsado por la calidad de la nieve y las promociones vigentes.

El valor único de la preventa de temporada del pase diario esquiador es de $ 80.000 para cualquier momento de la temporada. Quedan pocos días para poder aprovechar este precio, ya que es por tiempo limitado.

Los pases diarios de esquiador estarán disponibles por tiempo limitado a través de la página web oficial del centro de esquí y podrán ser adquiridos tanto por residentes como por turistas nacionales e internacionales.

Esta temporada, además, llega con importantes novedades gracias a mejoras e inversiones estratégicas.

🔧 Entre las principales mejoras se destacan:

✅ Renovación de cables tractores y líneas de seguridad en medios como TS Del Filo, TS Del Cañadón, TK SOL y TK PLATEAU.

✅ Nuevas cajas reductoras y motores eléctricos en varios medios de elevación.

✅ Finalización del Polvorín para tareas de prevención de avalanchas mediante uso de explosivos.

✅ Incorporación de máquinas pisapistas PistenBully 600 de última generación, con malacate, que permiten un pisado más eficiente en pendientes pronunciadas.

