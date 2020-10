LONDRES (ADNSUR) - Un nuevo estudio del equipo internacional del Imperial College de Londres reveló, que pacientes recuperados de coronavirus - más allá de la gravedad de su caso - enfrentan problemas neurológicos y un deterioro sustancial de sus capacidades cognitivas.

Según se indica en la investigación realizada por neurofisiólogicos británicos y estadounidenses, el Covid-19 afectaría la capacidad de las personas para comprender un texto y el significado de las palabras, además de resolver problemas.

Se analizaron los datos de pruebas cognitivas disponibles para 84.285 personas que participaron en la Gran Prueba Británica de Inteligencia (Great British Intelligence Test), y que también completaron un cuestionario sobre los casos de coronavirus sospechosos y confirmados a través de un hisopado.

La aplicación de modelos lineales generalizados mostró que los déficits observados no podían explicarse por las diferencias en edad, educación, condiciones médicas subyacentes u otras distinciones demográficas y socioeconómicas.

"Estos resultados deberían llamar la atención para investigar más detalladamente la base de los déficits cognitivos en las personas que han sobrevivido a la infección por SARS-COV-2", adviertieron los autores.

El daño cognitivo fue sustancial, resaltaron, no solo entre las personas que habían requerido hospitalización, sino también entre aquellas que no necesitaron tratamiento hospitalario y ni siquiera habían informado de dificultades respiratorias. Sin embargo, los pacientes hospitalizados mostraron déficits de rendimiento global a gran o mediana escala para la resolución de problemas semánticos y la atención selectiva visual dependiendo de si habían requerido o no un respirador hospitalario, indicó Crónica.