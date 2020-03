BUENOS AIRES - La pandemia de coronavirus ya superó los 10.000 muertos en 160 países y la cifra de contagiados roza el cuarto de millón, mientras la curva de contagios aún no alcanza su punto de inflexión y los gobiernos ven trastocadas sus agendas políticas y ensayan diversas medidas para contener no sólo el brote, sino también la crisis social y económica que ésta trae aparejada.



Los datos surgen del monitoreo realizado por la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, un día después de que Italia superara a China en el número de víctimas fatales pese a tener una población 20 veces menor que el gigante asiático.



Los cinco países con más muertes por el Covid son: Italia 3.405, China 3.248, la República Islámica de Irán 1.284, España 833 y Francia 372.



La cifra de contagiados registrados, en tanto, es de 244.601 y se acerca vertiginosamente al cuarto de millón.



En tanto, la serie de medidas implementadas por gobiernos alrededor del mundo, como cuarentenas, campañas de difusión y el despliegue de equipos sanitarios en las zonas más afectadas, no logran frenar el avance del brote.



El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer jueves a los líderes de todo el mundo que de no extremar los recaudos, la pandemia "podría matar a millones de personas".