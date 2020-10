CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Las cinco llamas macho con las que investigadores del INTA y del Conicet trabajaron en el hallazgo de nanoanticuerpos que neutralizan el virus del coronavirus, "tambien favorecen el bienestar del suelo" cuyos cuidados se realizan con principios agroecológicos, informó un especialista del INTA.

Se trata de cuatro llamas blancas y una de color marrón, que están en un corral de campo experimental de animales de producción perteneciente al INTA Castelar.

El jefe del área del organismo, Diego Franco, dijo a Télam que las llamas "cortan el pasto, no lo arrancan y gracias a las almohadillas plantares que poseen no compactan el suelo ni lo desertifican; además, concentran sus deyecciones en una zona específica".

Las llamas se encuentran en un gran corral de 60 por 100 metros, que contiene a otro más pequeño de 30 por 60 metros, con un precorral e instalaciones al reparo.

"En el campo experimental hay unidades de camélido, rodeo de cría de bovinos y cerca de 90 vacas adultas, debido a que producimos nuestra propia cría", detalló el técnico.

Franco destacó que el campo experimental del INTA Castelar abarca unas 60 hectáreas, las cuales "se manejan con principios agroecológicos".

"Se realiza un pastoreo rotativo, un descanso de los lugares donde los animales van comiendo para favorecer el rebrote de las plantas y no se utilizan agroquímicos; además porque el campo se ubica en un ambiente periurbano y sería una locura hacerlo", agregó.

El especialista en producción agropecuaria explicó que las llamas están en semiconfinamiento "porque se trabaja con patógenos que no son interespecíficos (no enferman a otras especies) pero hay que tener cierto cuidado para que ellas no estén en contacto con otros animales".