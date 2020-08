BUENOS AIRES - "Cuánto va a ser el aumento todavía se está definiendo. Va a ser por decreto porque todavía no hemos llegado a determinar una fórmula con la comisión en la Cámara de Diputados", señaló Cafiero en declaraciones a La Red.



Así se refirió a la discusión que se desarrolla en el Parlamento en el seno de la comisión mixta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional.



El funcionario sostuvo que "hasta acá, los aumentos siempre fueron por encima de la inflación" y detalló que "la del primer semestre fue un poco menos de 14% y el aumento de la mínima fue de 19%".



Cafiero recordó que "los jubilados de la mínima llegan al 80% de los jubilados en la Argentina".



"Los jubilados pueden estar seguros que este Gobierno no es un gobierno que no los esté mirando ni los esté escuchando", concluyó.



El último aumento de las jubilaciones fue en junio, también a través de un decreto, que incrementó el haber mínimo en un 6,12% y lo llevó a $ 18.864 mensuales.



La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional fue creada por los artículos 55 y 56 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y tiene como propósito elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, acorde a los tiempos actuales.



Está presidida por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) e integrada por legisladores de ambas cámaras y funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)