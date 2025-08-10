Las impactantes imágenes del arcoíris que sorprendieron a Comodoro y Rada Tilly este domingo

Durante la tarde de este domingo 10 de agosto y tras la caída de una lluvia moderada, el cielo de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly regaló un espectáculo natural impactante. Un arcoíris completo se formó en el horizonte, sorprendiendo a vecinos y visitantes con su belleza y colorido.

Aunque la lluvia no fue intensa, permitió que se dibujara en el cielo esta formación poco habitual, que capturó la atención y las cámaras de quienes pudieron observarla.

El impresionante arcoíris dejó un momento de calma y belleza natural en la tarde de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, recordando la magia que la naturaleza puede regalar incluso tras una lluvia.

QUÉ ES UN ARCOIRIS Y CÓMO SE FORMA

Un arcoíris es un fenómeno óptico que se presenta como una serie de arcos concéntricos de colores visibles en el cielo, generalmente cuando la luz del Sol incide sobre gotas de agua, como ocurre durante o justo después de una lluvia. Este fenómeno se observa siempre en dirección opuesta al Sol, tal como explica la Enciclopedia Britannica.

El Instituto de Química de la Universidad de São Paulo (USP) señala que el arcoíris no es un objeto material, sino un efecto óptico que depende de la interacción de la luz con las gotas de agua. Por esta razón, cada persona ve el arcoíris desde una perspectiva única, dependiendo de su posición en relación al Sol.

La formación del arcoíris ocurre cuando los rayos de luz atraviesan una gota de agua, donde se refractan (cambian de dirección), se reflejan internamente y luego vuelven a refractarse al salir. Este proceso separa la luz blanca en sus colores componentes (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta), que se visualizan como las bandas coloridas del arcoíris. Según Britannica, el ángulo de desviación de la luz al salir de la gota es aproximadamente de 42 grados, lo que determina la forma y tamaño del arco visible.

PORQUÉ EL ARCOIRIS TIENE UNA FORMA CIRCULAR

Aunque normalmente vemos el arcoíris como un semicírculo en el cielo, en realidad está formado por un círculo completo. Sin embargo, la línea del horizonte limita nuestra visión, ya que solo podemos ver la luz reflejada por las gotas de agua que se encuentran por encima del horizonte. Por eso, desde el suelo, nunca podemos observar el círculo completo del arcoíris.

Además, la línea del horizonte varía ligeramente para cada persona según su ubicación, por lo que nadie ve exactamente el mismo arcoíris.

Quienes viajan en avión, en cambio, pueden a veces observar un arcoíris circular completo, ya que su perspectiva les permite verlo desde arriba de las nubes y sin la limitación del horizonte.

Con información de National Geographic, redactada y editada por un periodista de ADNSUR