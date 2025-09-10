EN RUTA 3 Y 26
Las impactantes fotos del vuelco del camión que transportaba pescado
El vehículo, de patente brasileña, quedó tirado en medio del camino, provocando un caos de tránsito.
La rotonda que une las rutas 3 y 26 fue escenario este miércoles del vuelco de un camión brasileño que transportaba pescado. Además de generar un caos de tránsito en la zona, el accidente —sin víctimas fatales— dejó una curiosa postal, con imágenes impactantes.
A continuación, un repaso por las mejores fotos
