EMOCIONANTE
Las fotos más conmovedoras del último adiós a Miguel Russo en la Bombonera, sin distinción de camisetas
Hinchas de distintos clubes se acercaron para despedirse del DT, quien falleció este miércoles a los 69 años. El presidente de River, Jorge Brito, estuvo presente en el estadio de Boca.
La despedida de Miguel Ángel Russo, el DT de Boca que murió este miércoles a los 69 años, dejó imágenes conmovedoras en la Bombonera, el lugar elegido para velar sus restos. Además de numerosos referentes del mundo futbolístico, incluyendo la presencia del presidente de River, Jorge Brito, pasaron por el estadio miles de hinchas de distintos clubes.
En las largas filas que se formaron desde muy temprano se vieron camisetas de Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús, San Lorenzo y hasta un hincha de River que se acercó con una camiseta de Juan Fernando Quintero y manifestó su respeto por la lucha que libró Russo contra el cáncer.
Un repaso por las imágenes más conmovedoras de una jornada de luto para el fúbtol argentino.
Miguel Ángel Russo deja un legado enorme en el fútbol argentino. Desde su debut como entrenador en los años 80, hasta sus conquistas con Vélez, Rosario Central y Boca Juniors, su trayectoria siempre estuvo marcada por la humildad, la táctica y el respeto por el jugador.
El emblemático entrenador de Boca Juniors murió tras una dura batalla de ocho años contra el cáncer.
El fútbol argentino perdió este miércoles a Miguel Ángel Russo, un tipo querido, respetado y símbolo de una manera de vivir y sentir este deporte.
La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol argentino y generó una profunda muestra de respeto en todo el país. El histórico entrenador, que se encontraba en su tercer ciclo al frente de Boca Juniors, falleció este miércoles y su partida llevó a que se suspendiera el próximo compromiso del Xeneize en la Liga Profesional.
