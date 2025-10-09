Las fotos más conmovedoras del último adiós a Miguel Russo en la Bombonera, sin distinción de camisetas

La despedida de Miguel Ángel Russo, el DT de Boca que murió este miércoles a los 69 años, dejó imágenes conmovedoras en la Bombonera, el lugar elegido para velar sus restos. Además de numerosos referentes del mundo futbolístico, incluyendo la presencia del presidente de River, Jorge Brito, pasaron por el estadio miles de hinchas de distintos clubes.

En las largas filas que se formaron desde muy temprano se vieron camisetas de Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús, San Lorenzo y hasta un hincha de River que se acercó con una camiseta de Juan Fernando Quintero y manifestó su respeto por la lucha que libró Russo contra el cáncer.

Un repaso por las imágenes más conmovedoras de una jornada de luto para el fúbtol argentino.

