Las desgarradoras declaraciones de la mamá de las hermanas Hecker tras confirmarse que murieron en Bahía Blanca

Marina Haag, la mamá de las hermanitas Hecker que murieron en la grave inundación en Bahía Blanca meses atrás, lanzó desgarradores declaraciones de despedida tras conocer que los dos cuerpos de sus hijas fueron encontrados.

La mujer comenzó agradeciéndole a los lectores del mensaje y también pidió que recuerden por siempre a Rubén Zalazar, quien fue el hombre que estaba con las niñas al momento del trágico suceso. “16 de mayo volviste a casa mi bebé, mi pequeña Delfi”, comenzó diciendo.

“Perdón hijita por haber tardado más en encontrarte, con tu papá Andrés Hecker hicimos lo que se pudo, para mover todo lo que se tenia que mover hasta dar con vos, insistir en la búsqueda que decian ‘era buscar una aguja en un pajar, por el tiempo y lo dificil que era’ pero para mi era encontrar a mi bebé y traerte a casa junto a tu hermanita Pili”, continuó Marina con mucho dolor.

En ese sentido, agregó: “queremos hacer un agradecimiento a todos en general por participar de la búsqueda de mis hijas y darnos una cuota de consuelo el haber encontrado a mis dos hijas”, señaló, y sumó: “gracias a la Fiscal Marina Lara por escucharme en todo momento cuando yo iba e insistía; al ministro de Seguridad de la provincia Javier Alonso por escucharme y mandar mas recursos para el rastrillaje intenso que se iba a hacer.. Al director de Defensa Civil Fabian Garcia y su gente, a los bomberos, a los oficiales policiales a todas las personas que me fui cruzando en cada busqueda de estos 2 meses... a los binomios con sus canes a todos... pero a la que más quiero destacar es a la perra Tokyo de Villa Gesell", detalló.

“Gracias a la gente que me fui encontrando ese 7 de marzo, al señor Leguizamón que es el primero en encontrarme y hablarme arriba de las vías, al señor Pablo Rodriguez (comisionista de Villalonga) que lo auxilió al papá de mis nenas para ir a los bomberos a pedir ayuda y luego él volviendo de Cerri se queda parado a mitad del acceso de Cerri con su combi por el agua y por casualidad él logra ver y dar su testimonio donde me vé a mi como soy llevada por el agua, dando vueltas por la correntadas de la misma fuerza del agua (dias despues me.entere que él habia auxiliado al papá de mis nenas)”.

Las dos pequeñas habían desaparecido el pasado 8 de marzo en Bahía Blanca luego de que un impresionante temporal de lluvia ocasionara un verdadero caos en distintos puntos de la ciudad. Su familia, al percatarse de la situación y de que no tenían datos concretos de Delfina y Pilar, se comunicaron con el hombre que estaba con ellas en una camioneta, persona que finalmente falleció. A raíz de no tener novedades de él, comenzó la intensa búsqueda que lamentablemente no tuvo un final feliz.