BUENOS AIRES (ADNSUR) - Ante la vigencia de la cuarentena en el país por la pandemia de coronavirus, aún no hay precisiones acerca de cuándo los alumnos volverán a clases. Desde el Ministerio de Educación de la Nación, indicaron que sería tras las vacaciones de invierno.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció que las clases en las aulas están "mucho más cerca" de volver después de las vacaciones de invierno que "en las próximas semanas". A un mes de la suspensión de las clases, indicó que "es una alternativa" que se retome la rutina escolar luego del receso invernal.

"Estamos mucho más cerca de ese escenario, que de una vuelta en las próximas semanas", dijo, y ratificó que la fecha del regreso de los chicos a las aulas "no es una decisión educativa, sino epidemiológica. No tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo", señaló-

Acerca de cómo será el regreso a las clases, el ministro aclaró – según publica Telefe Noticias - que: "La vuelta a las aulas se vincula también con la realidad en infraestructura. Es imposible imaginar un esquema de distanciamiento o más de un turno con la infraestructura actual".