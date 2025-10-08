La música acompaña nuestros días y es más cercana aún cuando sus letras nos remontan a lugares propios, a situaciones conocidas, a amores que marcan a fuego nuestro andar; algunos artistas locales y nacionales lo han dejado plasmado en sus canciones.

A continuación, una lista con cinco temas de Los Cheremeques, Ricardo Iorio, Raybet, 113 Vicios y Alakrán Márquez que les rinden honor y mención al tan popular viento en este día.

“Viento”, de Los Cheremeques

La banda de cumbia patagónica de gran trayectoria en la región tiene en su disco Espíritu Guerrero, lanzado en 2016, un tema dedicado exclusivamente al “Viento”.

“Viento, agudos mis sentidos vuelve el viento. Hoy fluyes como el río entonces siento que hoy fluyo contigo, y en el Golfo, yo soy desierto y frío”.

“De mandinga y remolinos”, de Ricardo Iorio

“Los desiertos cruzaba,

con rumbo al río Negro.

Neuquén, y más allá,

de Comodoro y de Gallegos.

Cuando trajo malambo,

en remolino, el viento.

Sangre hecha polvo

por el tiempo”.

Ricardo Iorio, músico y productor argentino, fundador de V8, Hermética y Almafuerte, en su álbum Peso Argento menciona al viento en la canción “De mandinga y remolinos”.

“Comodoro”, de Raybet ft. Gaby Caniza

Raybet, en su álbum Cómo me gustaría que conozcas el sur, tiene una canción dedicada a “Comodoro”, en la que compara el silbido común de las calles de Buenos Aires con los vientos de la ciudad, cuyo sonido en muchas ocasiones se asemeja a los silbidos.

“Bajaron del cerro los miles que vi. Hambrientos de amor. Buenos Aires son los vientos que silban (…) Como me gustaría que conozcas el sur y ver cómo el mar refleja la luz”, dice el joven cantautor nacido en la ciudad.

“Vicio”, de los 113 Vicios

“Sabiduría que despeina el viento de estos lugares” es una frase que pertenece al tema “Vicio” del álbum Disco Negro, de la emblemática banda comodorense 113 Vicios, y hace referencia al lugar en el que se encuentra el protagonista de la canción.

“Viento”, de Alakrán Márquez

“Conociéndote de tanto andar por acá, no esperaba otra cosa, viento, descubrí tu inclemencia, ¿hasta cuándo me azotarás al andar? Yo esperaba que entiendas, tierra, mastiqué tu inclemencia” pertenece a la canción “Viento” del álbum solista Don de Ser de Alakrán Márquez, reconocido baterista y profesor de Comodoro Rivadavia, quien también formó parte de 113 Vicios.

Y vos, ¿qué otra canción sumarías?