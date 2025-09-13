La Feria Internacional del Libro de Neuquén "Marcelo Martin Berbel" está celebrando su 12° edición. Se llevará a cabo del 12 al 21 de septiembre.

Este fin de semana, en particular, además de los habituales stands de libros, la feria ofrecerá una serie de actividades diseñadas para disfrutar en familia.

Estas actividades se desarrollarán durante el sábado y el domingo. El horario para estas actividades es de 14 a 22 horas.

Los lugares donde se realizarán son el Parque Central y el Museo Nacional de Bellas Artes. Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita

🔹Cronograma sábado 13 de septiembre: La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo