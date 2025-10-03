La constante salida de multinacionales del mercado argentino continúa siendo un fenómeno que parece enfrentar uno tras otro los diferentes gobiernos, y en la administración de Javier Milei ya se registraron 16 salidas en poco menos de dos años.

Empresas emblemáticas ya concretaron su retiro, enfocándose en fortalecer operaciones en otros países. Este proceso no es ajeno a los complejos desafíos económicos y estructurales que atraviesa el país, con una combinación de alta carga impositiva, regulaciones cambiantes y un entorno económico restrictivo que ponen presión sobre la continuidad de las inversiones extranjeras.

UN CONTEXTO DE CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA SALIDA DE MULTINACIONALES EN ARGENTINA

Si bien el número total de multinacionales que dejaron Argentina durante los primeros 21 meses del gobierno de Milei es inferior al de los años bajo la presidencia de Alberto Fernández —cuando el promedio anual superó las 15 empresas—, la dinámica evidencia una continuidad en las dificultades para mantener el negocio en el país.

Los antecedentes recientes revelan una tendencia a tomar decisiones radicales frente a la incertidumbre macroeconómica recurrente y a un marco regulatorio inestable.

El retiro de grandes grupos empresariales no solo se produce a través de cierres definitivos, sino también mediante ventas estratégicas o transferencias de negocios a actores locales o regionales.

Esto implica que algunas marcas, aunque cambien de manos, no desaparecen del mercado interno, sino que se adaptan a nuevas estructuras de gestión.

OPERACIONES CONCRETADAS: LAS MULTINACIONALES QUE SE FUERON DEL PAÍS

Entre las operaciones más destacadas durante este período, la compra de Diagnóstico Maipú por parte de Swiss Medical, liderada por Claudio Belocopitt, se registra como una de las transacciones emblemáticas.

Por 110 millones de dólares, adquirieron ocho centros de diagnóstico y 15 laboratorios pertenecientes al grupo brasileño Dasa, que decidió salir del país, alegando una racionalización global de actividades. Este tipo de movimientos refleja una reconfiguración en el sector de salud privado y un repliegue de capitales extranjeros ante perspectivas inciertas.

En otro ámbito, la planta de Magnera en Pilar, dedicada a la manufactura de insumos industriales, cerró sus puertas dejando a 60 empleados sin empleo. Esta medida obedece a una revisión global de las operaciones, pero expone también la vulnerabilidad del mercado laboral local ante decisiones que se toman lejos de las condiciones y realidades argentinas.

Otras empresas que ya concretaron su salida o la están en proceso incluyen a Petronas, Enap Sipetrol, Mercedes-Benz, Southern Cross (Atria Soluciones Logísticas), SHV Holding (Makro), Profertil (Nutrien), Dasa y Magnera, lo que pone en evidencia la afectación transversal a múltiples sectores económicos.

PROCESOS EN CURSO Y FUTUROS RETIROS: LAS EMPRESAS QUE SE IRÁN DE ARGENTINA

El mercado sigue atento a negociaciones y ventas de compañías que mantienen operaciones todavía activas en el país, pero con carteles de "se vende".

Raízen, que opera las estaciones de servicio Shell y la refinería Dock Sud, está en proceso de venta por un monto estimado en 1.500 millones de dólares, según fuentes del sector.

Carrefour negocia activamente con varios interesados, evaluando alternativas que van desde la venta total hasta alianzas estratégicas para compartir el negocio local.

En el sector de medios, Paramount (dueña de Telefé) avanza en su retiro, mientras otras grandes como InterCement, propietaria de Loma Negra, también exploran su salida. TotalEnergies concretó una venta parcial: traspasó sus áreas de petróleo en Vaca Muerta a YPF, pero mantiene su división de gas.

En el rubro gastronómico, Burger King será vendido por el grupo mexicano Alsea, buscando un potencial comprador que mantenga la continuidad. Starbucks, también bajo control de Alsea, sigue siendo parte de la cartera, pero en seguimiento de una estrategia regional de ajuste.

HERENCIAS DE SALIDAS Y DESAFÍO ESTRUCTURALES

El fenómeno de multinacionales que se retiran del país no es exclusivo de la administración actual. En los años anteriores, pesos pesados como Falabella, Walmart, Petrobras e Itaú ya habían cerrado sus operaciones. Hoy, esta lista incluye empresas globales reconocidas como ExxonMobil, HSBC, Prudential, Procter & Gamble, Clorox, Xerox e Internexa, muchas de las cuales iniciaron sus procesos de retiro mucho antes de 2023.

Este legado obliga a entender que las empresas realizan análisis de riesgo y rentabilidad a largo plazo, y que la tensión recurrente entre el Estado y el sector privado genera desconfianza sobre la estabilidad para invertir y crecer.

A pesar de esta realidad, cabe señalar que la salida de una multinacional no siempre implica la desaparición de sus productos o servicios del mercado local. En numerosos casos, su negocio es transferido a otras firmas locales o regionales, como sucedió con Telefónica, que cedió parte del negocio de Movistar a Telecom, y Burger King, que sigue operando bajo nueva administración.

Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR