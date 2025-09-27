Lanzaron una jornada solidaria en Comodoro para ayudar a jóvenes que necesitan pelucas oncológicas

La asociación solidaria Una sonrisa en tu cabeza trabaja desde hace años en Comodoro Rivadavia en la confección artesanal de pelucas oncológicas para pacientes en tratamiento. El objetivo es devolverles autoestima, acompañamiento y contención en un momento difícil.

Pero en el último tiempo, la demanda se incrementó notablemente y se registró un cambio llamativo: cada vez son más jóvenes quienes requieren este tipo de ayuda.

“Cuando empecé en 2018, la mayoría de las pelucas eran para mujeres de alrededor de 50 años. Hoy, de diez pelucas que hacemos, ocho son para chicas de entre 20 y 35”, explicó Teresa Traba, integrante de la organización en comunicación con Actualidad 2.0.

Según detalló, actualmente hay más de 20 pedidos en lista de espera, un número que supera ampliamente la capacidad del equipo de entre 12 y 14 voluntarias.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Aunque no existen estudios definitivos sobre las causas, se barajan hipótesis que van desde el estrés, la alimentación y la vida sedentaria hasta los efectos de la pandemia. Lo cierto, remarcan, es que el impacto se ve reflejado en cada encuentro. “Las pacientes empiezan el tratamiento y a las dos semanas ya no tienen cabello. Nosotras no llegamos a entregarles la peluca en ese tiempo”, señaló Traba.

A esa dificultad se suma la necesidad de insumos. El cabello donado es la materia prima principal, pero cada peluca requiere también cascos, microtul, elásticos, hilos y agujas, materiales que tienen costos elevados. “Tenemos un lugar prestado y estamos muy agradecidas, pero necesitamos recaudar fondos para poder seguir trabajando”, explicó.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

Por ese motivo, la asociación organiza este sábado 28 de septiembre una jornada solidaria en el Sindicato de Petroleros, entre las avenidas Callao y Constituyentes. El evento será de 14:30 a 18:30 y contará con una clase de yoga, otra de zumba y actividades para toda la familia.

Además, habrá puestos de glitter y trencitas para los más chicos, exhibición de pelucas y cortes gratuitos de cabello para quienes deseen donarlo en el momento . La entrada tiene un valor simbólico de 5.000 pesos, destinado íntegramente a la compra de materiales.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

Además de las pelucas, el grupo confecciona turbantes y modelos pediátricos que se entregan junto a una “cajita mágica” con juguetes. “No solo entregamos una peluca. Tratamos de estar presentes en lo que la paciente necesite”, subrayó Traba.

La campaña busca también ampliar la red de colaboradores. “Cualquier persona puede sumarse, no se necesita experiencia previa, solo ganas de ayudar”, remarcaron desde la asociación.