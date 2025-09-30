La Fiscalía de Puerto Madryn convoca a la ciudadanía para hacerse cargo en forma provisoria de perros secuestrados por presunto maltrato animal, buscando garantizar el bienestar de estos animales durante el proceso judicial.

En el marco de una causa iniciada por supuesto maltrato animal, el Ministerio Público Fiscal, junto con la Asociación Protectora de Animales de Puerto Madryn (APAM), abrió una convocatoria para la guarda provisoria de perros de raza salchicha, bulldog francés y labrador, que incluye tanto ejemplares adultos como cachorros.

El objetivo es encontrar personas dispuestas a hacerse responsables temporalmente de estos animales hasta que la Justicia defina su situación definitiva.

La guarda provisoria, figura judicial que permite la custodia transitoria de animales, implica un compromiso serio por parte de quienes se postulen. Los interesados deberán garantizar cuidados básicos, como alimentación adecuada y atención veterinaria, además de mantener las condiciones sanitarias e higiénicas apropiadas. Asimismo, la persona que asuma la guarda se compromete a no cambiar el domicilio de los perros sin autorización judicial y a aceptar controles periódicos por parte de la Fiscalía o del equipo interviniente.

Además, en caso de ser requerido, quienes custodien a los animales deberán devolverlos inmediatamente para que continúen bajo la órbita judicial. Esta medida busca evitar que, durante el desarrollo del proceso judicial, los perros sufran alguna negligencia o afectación adicional.

La convocatoria cuenta con un formulario de inscripción que estará disponible hasta el próximo jueves y la selección de las personas responsables se realizará de manera conjunta entre la Fiscalía y APAM. Quienes deseen postularse pueden acceder al formulario a través del siguiente enlace: Formulario de Guardia Provisoria.

De esta forma, desde las autoridades y organizaciones protectoras de animales se hace un llamado a la comunidad a colaborar activamente para proteger la vida y el bienestar de estos perros que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En agosto de 2025, más de 50 perros, entre ellos varios de raza salchicha , fueron rescatados de una casa en el barrio Comercio, en la localidad de Puerto Madryn, en el marco de la denuncia de una vecina contra una mujer que ejercería maltrato animal. El Ministerio Público Fiscal imputó a una mujer por el delito de crueldad animal.

Durante la audiencia, la imputada, identificada como Sandra Garbarino, fue asistida por su defensor particular, el abogado Juan Carlos Ronan. Allí adelantaron que trabajarían en una posible salida conciliatoria, que contemplaría la entrega voluntaria de los animales y el aporte de alimentos para mascotas en carácter de reparación.

Durante el operativo, el personal policial, junto a los profesionales de Zoonosis, verificaron la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”; además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever. Los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.