La ciudad de Comodoro Rivadavia se une para apoyar al Dr. Pablo Ríos, reconocido médico del Hospital Regional, quien atraviesa un difícil momento de salud y se encuentra desde hace varios meses en Buenos Aires.

“Su tratamiento y recuperación requieren gastos que superan los recursos familiares. Por eso, lanzamos esta colecta solidaria para acompañarlo y ayudarlo a cubrir sus necesidades médicas”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales. La campaña tiene como objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de personas dispuestas a aportar.

Desde el círculo cercano al doctor remarcan que “cada granito de arena suma” y que la solidaridad será clave para que Pablo pueda enfocarse en su recuperación sin la preocupación por los gastos médicos.

Según se supo, espera por un trasplante de médula ósea, sin embargo aún no pudo ser trasplantado debido a algunos problemas en su salud.

PABLO RÍOS Y EL RECUERDO DE MAQUI, SU COMPAÑERA

Cabe recordar que el Dr. Pablo Ríos era el esposo de María de los Ángeles de Haro, la reconocida neonatóloga tucumana que trabajó durante más de una década en el Hospital Regional y falleció en 2022, dejando una profunda huella en sus pacientes y sus familias.

María, conocida como Maqui, fue una figura clave en la creación y fortalecimiento del servicio de Neonatología del hospital, un área que hoy cuenta con su propia residencia gracias al trabajo incansable de profesionales como ella.

DE TUCUMÁN A COMODORO

El 23 de enero de 2011, Pablo Ríos llegó a Comodoro junto a María y otros siete pediatras tucumanos que se sumaron al Hospital Regional para cubrir la urgente demanda de profesionales. Sin embargo, tras tres meses, solo tres decidieron quedarse: Pablo, María y otro colega, mientras el resto volvió a sus provincias.

Pablo recuerda aquellos días con emoción: “Nosotros siempre decíamos que íbamos a ir donde más nos necesiten. A Maqui le gustaba el mar, y a nosotros la Patagonia. Nos imaginábamos una ciudad más chica, pero cuando llegamos, con el viento terrible y los autos pasando por los costados, supimos que nos quedábamos. Fue un desafío, pero decidimos enfrentarla juntos”.

En aquellos primeros meses, el servicio de Neonatología apenas contaba con una sola doctora. Pablo y María se dedicaron al 100%, cubriendo guardias y sumando esfuerzos para que el área creciera. Con el tiempo, recomendaron a nuevos médicos que se incorporaron, lo que permitió la creación de la residencia en Neonatología, con María como coordinadora.

CÓMO HACER PARA AYUDAR A PABLO RÍOS EN ESTE DIFICIL MOMENTO

La colecta solidaria busca aliviar la carga económica de la familia y permitir que el Dr. Ríos se enfoque en su recuperación.

La campaña se difunde a través de redes sociales y mensajes comunitarios, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de personas dispuestas a aportar. La cuenta habilitada para recibir donaciones es: $ belde.bujes.asuma.mp .Alias a nombre de Pedro Pablo Ríos.

