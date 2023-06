Lanzarán una campaña nacional por la reforma Judicial Feminista

Organizaciones feministas, sindicales, sociales, de derechos humanos, académicas y del colectivo LGTBIQ+ lanzarán hoy la "Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista", con la que buscarán "visibilizar el actual e indebido desempeño de la justicia en Argentina, poniendo el foco en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales".

"A la luz de los hechos que sufrimos como ciudadanía en manos de la Corte Suprema de Justicia y de un sector del Poder Judicial, consideramos que es de carácter urgente que esta Campaña proponga las bases para un programa de transformación del sistema judicial desde una mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos", expresaron las organizaciones.

Advirtieron sobre la "criminalización, tanto de luchadoras populares y madres protectoras, como de personas LGBTIQ+" y denunciaron que "cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos encuentra en el Poder Judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia".

El objetivo de la campaña -señalaron- es lograr una amplia difusión y sumar adhesiones en todo el país "para dar lugar a una red feminista que emprenda esta lucha para mejorar la calidad democrática" del país.

"Porque nos siguen matando. Porque siguen desoyendo nuestras denuncias. Porque los jueces que integran el Tribunal Supremo de la Nación decidieron no capacitarse bajo la Ley Micaela y no respeta la paridad de género en su conformación. Por todo ello, nuestra lucha es clave para la transformación de las desigualdades estructurales que no nos permiten ser ciudadanas de pleno derecho", argumentaron.

La idea de avanzar hacia una Campaña Nacional nació en 2021, durante el encuentro de algo más de 6 mil personas de distintos puntos de Argentina en el Foro Federal Virtual por una Reforma Judicial Feminista.

Al año siguiente, en el Encuentro Plurinacional de MLTI+ en la provincia de San Luis, se concretó en forma presencial un Taller por la Reforma Judicial Feminista, que tuvo unos 300 asistentes y en el que se escucharon relatos en primera persona sobre "los padecimientos frente a una justicia machista y misógina que decide prolongar la cultura patriarcal hasta nuestros días".

A todo esto se sumó, en febrero pasado, el pronunciamiento de unas 200 organizaciones que "apoyan el proceso de juicio político a los actuales miembros de la Corte Suprema" en la Cámara de Diputados.