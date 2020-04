CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Dos jóvenes argentinos desarrollaron aquiestoy.live, una App a través de la cual más de 5.000 psicólogos, counselors, coaches y voluntarios de todo el mundo ofrecen su tiempo de escucha online de manera gratuita para brindar contención emocional durante la cuarentena y el aislamiento por la pandemia de coronavirus que tiene al mundo en vilo.



Muchas personas se ven afectadas emocionalmente ante el encierro y distanciamiento social obligatorio para frenar el avance del coronavirus. A raíz de esta problemática y con el fin de brindar contención online gratuita a quien lo necesite, Juan Pablo Villani de 34 años y María Zinn, de 29, crearon Aquí Estoy.



La plataforma ya reúne a más de 5.000 psicólogos, counselors, coaches y voluntarios de todo el mundo que ofrecen su tiempo de escucha de manera totalmente gratuita.



Los participantes que ofrecen su escucha pueden armar su perfil con una fotografía y descripción acerca de sí mismos. De este modo, los usuarios que buscan escucha pueden ver el perfil de todos los voluntarios y contactarlos en el momento por videollamada, si ambos están en línea, o dejar un mensaje para coordinar el encuentro en otro momento.



“Los voluntarios cargan su información, y luego de cada escucha, el usuario que recibió el apoyo puede dar su voto que podrá ser visto de manera pública”, explicó a Télam Villani, consultor psicológico y cofundador de Aquí Estoy.



En la misma línea, dijo que no es intención de la plataforma que los voluntarios den algún tipo de acompañamiento psicoterapéutico “más bien buscamos ser puentes para la escucha humana”, agregó y aclaró que aunque la mayoría de los voluntarios de escucha sean personas que se dedican a brindar escucha como psicólogos, counselors, acompañantes espirituales, coaches, etc; ellos brindan entrenamientos y orientación en lo que respecta a la escucha empática.



Dentro de la plataforma que promueve la escucha empática basándose en los pilares de la CNV (comunicación no violenta) todos pueden postularse como “voluntarios de la empatía” y ofrecer su escucha online.



A los voluntarios se los invita a escuchar sin juzgar, opinar, ni etiquetar; no hace falta brindar consejos, ni intentar “salvar” al otro de su situación. El único propósito de la empatía es conectar con lo que el otro está sintiendo y ofrecer presencia y cercanía.



Por su parte, Zinn, comunicadora social y cofundadora de la App, contó que cuando observaron que la cuarentena era inminente “sentimos que muchas personas iban a necesitar un espacio de contención y ayuda”.



“Notamos que muchas personas ofrecían en las redes e incluso por Whatsapp su espacio de escucha, pero de una manera desorganizada y ahí surgió la idea de nuclear a todas estas personas. Entonces surgió la aplicación”, detalló.



María, explicó que mediante la App -que demandó tres semanas de realización- conectan “personas que brindan la escucha con personas que la necesitan”, pero no se responsabilizan de la escucha.



“Tenemos un sistema de calificación, así que como con otras aplicaciones pueden dejar una puntuación, la opinión en la web y contactarse con nosotros ante cualquier inconveniente”, concluyó.