“¡Dios, llevame al cielo!”, fue el ruego de Agustina, una niña mendocina de seis años que sufre bullying desde que comenzó su vida escolar. “Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela”, contó su papá en abril.

El caso conmovió a Lali Espósito y le hizo llegar el video que grabó especialmente para ella, y sobre el final la sorprendió con una propuesta para conocerla en persona. “Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, le dijo la artista.

Talento chubutense: Emma Medina cantó en La Voz Argentina y cumplió una promesa muy especial

“Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés. Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, le señaló.

“Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Para que vengas a pasarla bomba como te merecés, no sé si podrán venir, pero a mí me encantaría”, agregó en aquella ocasión tras un contacto previo con Infobae.

La caletense Vanesa Henríquez cautivó a Lali Espósito y quedó en La Voz Argentina

El encuentro se dio finalmente este fin de semana en Mendoza, provincia en la que vive Agustina. Lali cumplió y la invitó a su show, donde la nena se divirtió junto a su familia. Pero no solo eso: la cantante también se encargó de destacar su presencia frente a todos sus fans.

“Está mi amiga Agustina, ¿cómo la estás pasando?”, le preguntó mientras se acercaba a la pequeña, que estaba en una de las primeras filas. “Si no te gusta, cortamos acá el show, lo que vos pidas”, indicó entre risas.

“Agustina la está pasando bien, una alegría”, culminó Lali, y dio paso a que continuara su lista de hits.