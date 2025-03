La actriz y cantante Lali Espósito se refirió este martes a las críticas que recibió en varias oportunidades de parte de Javier Milei y aseguró que el presidente la ataca por ser mujer.

Entrevistada por su novio, Pedro Rosemblat, en el canal de streaming Gelatina, la artista señaló que el mandatario nacional solo se ha expresado de manera negativa sobre mujeres del ámbito artístico, mientras que no ha cuestionado a varones que han opinado en su contra.

"Represento todo lo que en algún punto detestan", afirmó Lali, y agregó: "Soy mujer, soy exitosa, y ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira. No puede ser que, siendo mina, sea mi propia jefa, me vaya bien y no cague a nadie".

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En ese sentido, destacó que Milei tuvo expresiones despectivas hacia ella y hacia María Becerra, pero nunca mencionó a artistas varones que también han cuestionado su gestión. "Evidentemente, parte de lo que le molesta es que soy una mina que se expresa", afirmó la cantante.

También se refirió al freno que decidió poner en su vertiginosa agenda de viajes y presentaciones en distintas partes del mundo. "Sentí que la exposición respecto a lo público con el Presidente me invitó, no me obligó, a meterme un poquito para adentro, pensar con claridad, hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer”, explicó.

Además, afirmó que pudo procesar de manera positiva esa exposición. “A veces, cuando te pasan cosas más cho…, lo cierto es que está bueno poder amortizar todo eso y transformarlo en algo copado. Pude transformarlo en algo positivo, que es para mí la idea principal de hacer arte”, sostuvo.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Por último, señaló que las críticas recibidas luego del señalamiento por parte de Milei la fortalecieron: “Lejos de generar miedo o ese adoctrinamiento, siento que afianzaron algo muy potente que siento adentro", sostuvo.

Al respeto, agregó: "Me siento una artista más preparada que hace año, más fuerte y, fuera de lo individual porque el arte es un hecho colectivo, creo que como me reforzó a mí, todo aquel que me sigue y paga una entrada para verme o que sigue esta entrevista, también se siente más fuerte, después de este año, acompañándome en este proceso”.