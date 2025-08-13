Lácteos Verónica, una de las empresas lácteas históricas y emblemáticas de Argentina con más de 100 años de trayectoria, atraviesa una crisis financiera y operativa cada vez más profunda que impacta de lleno en la estabilidad laboral de sus más de 700 empleados y también en la economía regional de Santa Fe.

El cuadro es alarmante: una deuda que escala día tras día, salarios adeudados, incumplimientos en aportes sociales y una producción que cayó prácticamente a niveles mínimos.

LA CRISIS DE LÁCTEOS VERÓNICA SE INTENSIFICÓ EN AGOSTO DE 2025

Históricamente, Lácteos Verónica supo ser un hito en la elaboración y exportación de productos lácteos, con volúmenes apreciables que la posicionaban como referente, no solo en Argentina sino en mercados como Argelia. Lo que hoy sucede con la empresa es un reflejo de tensiones estructurales más amplias en la cadena productiva nacional que requieren atención urgente.

Más de 700 empleados perderían su trabajo en una histórica empresa láctea argentina al borde de la quiebra

Desde comienzos de 2025, la firma acumuló una deuda bancaria que supera los 9.000 millones de pesos y tiene más de 1.700 millones en cheques rechazados que generan un grave problema de liquidez. Por otro lado, mantiene un atraso millonario, estimado en torno a los 1.500 millones de pesos, por los aportes al sistema solidario de salud de sus empleados, dejando sin cobertura médica a cientos de trabajadores y sus familias.

A pesar de la delicada situación, no logró regularizar el pago completo de los salarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, y continúa adeudando el sueldo de julio junto con el aguinaldo de mitad de año.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Este accionar tuvo consecuencias sociales inmediatas dentro de la planta y de la comunidad. Los trabajadores, desesperados por la falta de ingresos, han implementado medidas de protesta como la retención de crédito laboral —que consiste en la reducción voluntaria de horas efectivas de trabajo para reclamar sus derechos— y una reducción de la jornada a tres días semanales, medidas que evidencian el colapso operativo y el descontento creciente.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ LÁCTEOS VERÓNICA PARA NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES

Para intentar sostener alguna actividad, Lácteos Verónica mantiene negociaciones con la Secretaría de Trabajo para avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que busca negociar con los trabajadores una reestructuración inevitable. Esta propuesta de crisis incluye el recorte de al menos 200 puestos de trabajo y la suspensión transitoria de otros tantos, además de una modalidad de pagos salariales reducidos y en cuotas.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Los sindicatos hablan de un escenario cercano a la precarización, donde se negocia bajo presión la reducción de indemnizaciones y derechos laborales, y alertan sobre un posible vaciamiento encubierto que afectaría gravemente la economía local y nacional.

La paralización casi total en la planta principal de Suardi (Santa Fe) es otro indicio del deterioro. La producción diaria de leche que históricamente superaba el millón de litros hoy se mantiene apenas en torno a 200 mil litros diarios, operando únicamente bajo acuerdos “a fazón” con terceros como la multinacional danesa Arla Foods, que utiliza las instalaciones para elaborar leche y suero en polvo bajo contrato. Este modelo solo permite un ingreso marginal que no alcanza a cubrir el costo operativo, manteniendo a la empresa en un estado casi de hibernación.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

El diputado santafesino Carlos del Frade ha representado la voz de los trabajadores en redes y medios, denunciando incumplimientos reiterados y extorsiones durante las negociaciones, en las cuales la Secretaría de Trabajo ha dejado vencer plazos y no ha conseguido forzar a la empresa a cumplir con al menos los pagos mínimos establecidos.

SAVENCIA EN EL HORIZONTE: ¿UN SALVAVIDAS O EL FIN DE UNA ERA?

En medio de esta crítica situación, comenzaron a circular versiones que ponen en el centro del escenario a la multinacional francesa Savencia, un actor fuerte del mercado lácteo argentino. Savencia, que controla marcas de gran relevancia y volumen como Milkaut, Santa Rosa, Ilolay, Adler y Bavaria y se posiciona en el tercer lugar del ranking nacional en procesamiento de leche, habría mostrado interés por la adquisición de la estructura productiva de Lácteos Verónica.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

El diálogo entre Savencia y la familia Espiñeira, actual propietaria y controlante de Lácteos Verónica, habría comenzado de manera preliminar, buscando un acuerdo para la compra de las plantas y activos de la firma santafesina. Se trata de un movimiento estratégico para consolidar posiciones en el complejo mercado lácteo nacional, donde los grandes jugadores mantienen una feroz competencia por cuotas y volumen.

No es la primera vez que Savencia apunta a Lácteos Verónica. Según fuentes del sector, la empresa europea ya realizó dos intentos anteriores para adquirir el complejo santafesino sin éxito. La última gran adquisición de Savencia en Argentina fue la compra de Ilolay en 2023, por algo cercano a los 37 millones de dólares, que fortaleció significativamente su presencia y capacidad productiva.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

El posible traspaso abre muchas incógnitas: por un lado, la continuidad operacional de las plantas, que durante décadas fueron un motor económico en distintas localidades santafesinas; por otro, la protección de las fuentes laborales y las condiciones de los trabajadores, quienes miran el futuro con incertidumbre y preocupación.

En caso de concretarse la adquisición, se esperan procesos de reestructuración y adaptación, pero también podría suponer una oportunidad para evitar un cierre definitivo y preservar parte de la actividad industrial en la región.