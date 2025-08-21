La Voz Argentina: un patagónico sigue en carrera y otro quedó eliminado en los Knockouts

La edición 2025 de La Voz Argentina avanza con emoción y talento en cada presentación. En este camino lleno de adrenalina, dos participantes patagónicos marcaron presencia y dejaron su huella: Luis “Lucho” González, oriundo de Río Gallegos, Santa Cruz, y Óscar Burgos, de Junín de los Andes, Neuquén. En las últimas galas de Knockouts, uno de ellos logró avanzar a los Playoffs, mientras que el otro quedó fuera de la competencia.

La despedida de Óscar Burgos

Óscar Burgos, ex policía neuquino de 57 años, emocionó desde su audición a ciegas con una versión de «Sobreviviendo» (Víctor Heredia), que le abrió las puertas del equipo de Soledad Pastorutti. Su estilo cargado de sentimiento y su historia personal lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público neuquino, que siguió de cerca cada una de sus actuaciones.

En las Batallas, Burgos no consiguió imponerse en el primer cruce, pero la cantante Lali Espósito decidió “robarlo” y mantenerlo en carrera. Ese gesto le dio una segunda oportunidad, que él aprovechó con entusiasmo y entrega sobre el escenario.

Sin embargo, en los Knockouts le tocó enfrentarse con Jaime Muñoz, interpretando «Para vivir un gran amor», de Cacho Castaña. Pese a su entrega y a la emoción que transmitió con cada verso, Lali terminó eligiendo a su contrincante, dejando al neuquino fuera de la competencia. Antes de su despedida, recibió elogios de Cazzu, quien destacó su capacidad para conectar con la gente, y de sus propios compañeros de equipo.

Aunque el sueño de continuar en el certamen terminó, Burgos se fue ovacionado, dejando la sensación de que su camino en la música recién empieza y que su paso por La Voz Argentina fue apenas el primer capítulo de una historia que promete seguir creciendo.

El gran momento de Lucho González

En contraposición, el santacruceño Luis “Lucho” González sigue demostrando por qué es una de las revelaciones de esta edición. Tras haber sorprendido en su audición inicial con «The Best», de Tina Turner, y luego animarse a un pop inesperado con «...Baby One More Time», de Britney Spears, en las Batallas, decidió volver a sus raíces folclóricas en los Knockouts.

En esta etapa, interpretó «La Luna», del grupo Ahyre, en un duelo frente a Ivo Borda, de la Ciudad de Buenos Aires. Su elección de repertorio, marcada por la fuerza del folclore patagónico, se combinó con una interpretación impecable que emocionó al jurado.

“Una guasada”, dijo entre risas Luck Ra para describir la actuación, reconociendo el talento de ambos participantes. Finalmente, Soledad Pastorutti —coach de González— no dudó y lo eligió para avanzar a los Playoffs, consolidándolo como uno de los grandes representantes de la Patagonia en el certamen.

La Patagonia en La Voz Argentina

Con la eliminación de Óscar Burgos y la clasificación de Lucho González, la región patagónica sigue teniendo un exponente en la competencia más vista de la televisión argentina. Cada edición de La Voz ha sido un escenario para que artistas de diferentes rincones del país puedan mostrar su talento, y este 2025 no es la excepción.

La emoción, el folclore y la historia personal de los participantes hacen que cada gala sea un relato en sí mismo. La Patagonia sigue vibrando con el sueño de Lucho González, que ahora deberá enfrentar los desafíos de los Playoffs, una de las instancias más exigentes, donde los cantantes deben mostrar versatilidad y potencia para llegar a los cuartos de final.

Mientras tanto, la despedida de Burgos quedará en el recuerdo de los neuquinos como un ejemplo de perseverancia y pasión por la música, con la certeza de que su voz seguirá sonando en escenarios locales y regionales.

Resumen de los participantes patagónicos en La Voz Argentina 2025

🎤 Óscar Burgos (Junín de los Andes, Neuquén): eliminado en Knockouts, tras cantar «Para vivir un gran amor».

🎤 Luis “Lucho” González (Río Gallegos, Santa Cruz): avanzó a los Playoffs con «La Luna».

La competencia continúa y el público patagónico ya tiene a su representante asegurado en la próxima instancia. Todo parece indicar que Lucho González buscará convertirse no solo en una de las voces destacadas de esta edición, sino también en un nuevo referente musical de la región.