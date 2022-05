"Yo lo sigo usando", "lo uso igual", "me sigo cuidando". Así y muchas otras frases siguen formando parte de nuestra vida cotidiana. Es que tras dos años de pandemia por coronavirus y las diferentes reglas establecidas para los cuidados, los casos descendieron en muchas ciudades y países.

Comodoro no es la excepción en cuanto a la flexibilización de las medidas de prevención sanitaria entre ellas, el uso del barbijo que ya no es obligatorio. Sin embargo, aunque muchos no tomaron dimensión de este "regreso a la normalidad", surgió el nuevo “síndrome de la cara vacía”.

Según la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), casi la mitad de la población de Estados Unidos está preocupada por volver a la vida prepandemia. Luego de recomendaciones como los lavados excesivos de manos, virtualidad, uso de barbijos y demás; los especialistas creen que podría aparecer un tipo de ansiedad producto de la falta de cubreboca.

Este "síndrome de la cara vacía" se refiere a la incomodidad de estar con la cara descubierta, potenciada principalmente por el retiro de las mascarillas. Puede tener dos orígenes: la fobia a contagiarse de Covid-19, o bien el miedo a mostrarse e interactuar en sociedad. Esto afecta a los adolescentes, considerando su etapa de crecimiento físico y personal, donde evidencian distintos tipos de cambios.

En base a esto, los especialistas recomiendan ante el síndrome de cara vacía: quitarse el barbijo de manera progresiva, en lugares donde sientan comodidad; comenzar a interactuar en grupos reducidos y aprender a quitarse el tapaboca, cada avance es un nuevo espacio conquistado.