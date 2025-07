El conflicto en Medio Oriente, marcado por ataques con misiles de largo alcance y una creciente escalada bélica, vuelve a instalar la incertidumbre en la vida de miles de personas. Entre ellos, hay argentinos que eligieron Israel como nuevo hogar hace décadas, y hoy viven una dificil situación en medio de la guerra.

Mario Cohen, es cordobés de nacimiento pero pasó más de 30 años viviendo en Comodoro Rivadavia y desde el año 2001 está en Israel junto a su familia. En diálogo con “Buen Día Comodoro”, por SETA TV, reveló cómo es el día a día bajo amenaza de misiles, su postura pacifista y el deseo de volver a Argentina si la situación empeora.

“Mi viejo fue a Comodoro para habilitar el Hospital Regional que estaba parado. Se construyó en el año 55 y después tuvo tres inauguraciones. La última fue en el 68, que mi viejo fue el jefe de mantenimiento y lo puso en marcha. Él tomaba el personal”, recordó Mario con afecto sobre su pasado en la ciudad patagónica.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Hoy vive en la ciudad de Astor, al sur de Tel Aviv, una zona que también ha sido alcanzada por misiles:

“Ahora, como vienen de Irán, del norte, lo más grave fue en el norte y los misiles son mucho más grandes. Aunque algunos cayeron en la ciudad de Beersheba. Hay que tener en cuenta que estos son misiles hipersónicos, van por la estratósfera directamente y vienen desde 2.000 kilómetros”.

CÓMO ES VIVIR BAJO FUEGO: MIEDO Y RESISTENCIA

Cohen explicó que el sistema defensivo “Cúpula de Hierro” sigue siendo clave para frenar ataques. “Con los misiles que venían de Gaza, era el 99% de efectividad. Hubo muy pocos heridos y muertos en Israel. Ahora, estos misiles son mucho más potentes”.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“Lamentablemente hay que hacer como el avestruz. Meter la cabeza abajo de la tierra y no darse cuenta de lo que está pasando afuera, porque si no, no se puede vivir”, agregó.

Mario también repasó las raíces históricas y religiosas del conflicto. “El Holocausto alemán hizo que los judíos del centro de Europa, empezaran a venir a la Tierra Prometida. Un poco es que Dios dijo que esta tierra es de los judíos. Y también el dios de los árabes dijo que esta tierra es de ellos. Entonces, ese es un poco el origen de la guerra”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

En contraste con el entorno en el que vive, Mario expresó su rechazo total a la violencia. “Yo no mato a nadie, no voy a matar a nadie, nunca pienso, no tengo armas y tampoco doy mi consentimiento a nadie para que mate a alguien para defensa. Estoy totalmente en contra. Soy súper pacifista”. “Lamentablemente, este se piensa bastante al revés que como yo pienso”, indicó.

Por útlimo, teniendo en cuenta este conflicto, Mario reveló que Argentina es su lugar en el mundo. “Cuando fue la matanza e invasión el 7 de octubre, fuimos evacuados y volvimos a Argentina. Estuvimos unos meses. Fue en el gobierno de Alberto Fernández y con el cónsul, estaba Cafiero. Y nosotros también, ahora si esto pasa a mayores, yo pienso que Argentina es nuestro lugar en el mundo también”, señaló.