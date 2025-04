En medio de la conmoción mundial por la muerte del papa Francisco, Telenoche dio a conocer audios inéditos de una entrevista realizada en 2019 por el periodista Nelson Castro en el Vaticano.

En un tono cálido y sincero, el sumo pontífice se abrió sobre las presiones de liderar la Iglesia, su salud mental, sus preocupaciones más profundas y su lucha contra el rencor, permitiendo acercarse al hombre detrás del Papa.

El cónclave y la elección del nombre: un momento de paz y reflexión

Francisco recordó cómo vivió el momento del cónclave que lo eligió Papa en 2013: “El día anterior sentí paz, dormí fenómeno. No sabía que podía llegar, con ese mecanismo hay varios candidatos y la primera elección es muy dispersa. Yo salí elegido en la segunda votación de la tarde y me di cuenta que algo pasaba. Algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Después dormí la siesta y sentí mucha paz, vivía rezando el rosario. Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el cardenal Hummes estaba al lado mío y me dijo ‘no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así’”.

Sobre la elección de su nombre, relató: “Ya apenas que se llega a los dos tercios, aplaudieron y siguió el escrutinio. Hummes se me acercó, me besó y me dijo ‘no te olvides de los pobres’. Me quedé pensando en los pobres y ahí, ¡pam!, San Francisco. Se me vino el nombre”.

Por otra parte, el Papa describió su rutina para dormir: “Duermo como un tronco, sin tomar nada. A las nueve me voy a la cama, leo hasta las 10 y apago la luz, y a las cuatro estoy levantado. Tengo el despertador, pero lo que es el mecanismo... ¿Por qué me despierto tres minutos antes que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial”.

Respecto a su salud, explicó el origen de su sobrepeso: “No me cuido, pero tengo una dieta. Surgió por un desequilibrio entre el páncreas y el hígado, entonces empecé una dieta que regula eso. No hacer esa dieta continuada con la dieta cardíaca era algo que, de alguna manera, me hizo tener sobrepeso”.

Salud mental y experiencias difíciles: la importancia de la psicología

Francisco confesó que nunca se había psicoanalizado, pero recordó un momento difícil en su vida: “Durante seis meses cuando era provincial, un momento muy difícil porque era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora que era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos. Fueron seis meses en los que me ayudó muchísimo por los miedos que me venían. Llevar escondido en el auto a una persona, tapada con una frazada y pasar tres controles de Campo de Mayo, la tensión era difícil”.

Sobre la necesidad de conocer la psicología para el sacerdocio, afirmó: “Creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios. Pero estudiar psicología hoy en día es necesario para pastorear y esta posición que fui tomando con el tiempo”.

En cuanto a su reacción ante situaciones complejas, manifestó: “Me arrabio. A veces digo ‘Pucha, ¿por qué pasó esto? Qué salame’. Pero de ahí no pasa, no guardo rencores. Por ahí una cosa me disgusta, pero o me la callo para siempre sin rencor o lo enfrento. No me gusta andar chusmeando, me hace daño”.

Cuando se le preguntó qué le aflige, respondió con sinceridad: “¿Qué me aflige? El dolor ajeno. Los chicos que están muriendo de hambre y aquellos que están en países que podrían solucionar el problema. El problema de los niños me preocupa muchísimo. Y el problema de los ancianos abandonados”.

Reflexiones sobre la tristeza y la ansiedad: compañeras de vida

Francisco habló también de su salud mental y emocional: “Tuve tristeza en muchas ocasiones, con la muerte de mamá o papá. Sentí tristeza o preocupación en momentos difíciles que nos tocó vivir. Los pude manejar, pero a veces me manejaron ellos a mí. Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarlas porque son compañeras de toda la vida. Conviene uno saber en dónde le chilla los huesos espirituales"

"A la ansiedad la tengo domada ya, he logrado no dejarla entrar porque es peligrosísimo para mí dejarme llevar por eso. Tenemos que estar atento a las neurosis porque son partes constitutivas de las personas”, finalizó.

El cuerpo del Papa Francisco fue trasladado este miércoles desde la capilla de la residencia Casa Santa Marta hacia la imponente Basílica de San Pedro en una procesión cargada de solemnidad y emoción. Numerosos fieles y autoridades acompañaron el recorrido, que pasó por la plaza de Santa Marta, la plaza de los Protomártires Romanos, el Arco de las Campanas y finalmente la plaza de San Pedro, antes de ingresar por la puerta central de la basílica.

El ataúd del Sumo Pontífice fue colocado en el altar de la confesión, un espacio sagrado frente al altar mayor y sobre la tumba de San Pedro, el primer pontífice. Los cardenales presentes se acercaron en parejas para presentar sus respetos, mientras se recitaban oraciones tradicionales, incluyendo el Salmo 22 y la letanía de los santos.