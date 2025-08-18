El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico.

Días atrás, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó el hallazgo de 189 ampollas contaminadas de fentanilo en una clínica privada de Chubut. Sin embargo, esta información fue desmentida desde la cartera provincial de salud.

"En la provincia no tenemos lotes de fentanilo contaminado", afirmó este lunes Denise Acosta, secretaria de Salud de la provincia, al referirse a estos trascendidos, reiterando que en la región no se detectaron lotes comprometidos.

La funcionaria explicó, en diálogo con Radio Chubut, que los productos del laboratorio HLB Pharma, que recibieron un seguimiento especial por parte de la ANMAT, están siendo monitoreados desde febrero, y que en mayo pasado se dispuso poner en cuarentena otros lotes del mismo laboratorio mientras se aguarda la resolución definitiva del organismo de control nacional sobre su destino.

En continuidad, explicó que este medicamento pertenece a la familia de los opiáceos y se utiliza únicamente en tratamientos médicos altamente especializados para dolores extremos, por lo que no se trata de un fármaco de acceso común en farmacias, lo que reduce considerablemente el riesgo de exposición de la población general.

Finalmente, destacó que la vigilancia permanente sobre estos lotes forma parte de los protocolos de control sanitario que aseguran la trazabilidad y la seguridad de los medicamentos que ingresan a la provincia.

¿UN SEDANTE TAMBIÉN ADULTERADO?

HLB Pharma Group S.A., el mismo laboratorio denunciado por la venta de fentanilo contaminado que ya provocó la muerte de más de 90 personas en todo el país, enfrenta ahora una nueva acusación: la presunta comercialización de lotes de dopamina y propofol que habrían sido falsificados.

Según trascendió en las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había ordenado en febrero pasado el retiro de dos lotes de cada uno de estos medicamentos al detectar que carecían de la etiqueta de trazabilidad obligatoria. Esto generó sospechas de que los productos podrían no haber cumplido con los controles oficiales de distribución.

En paralelo, los investigadores analizan si la ausencia de dicho código de trazabilidad estaría vinculada con un posible desvío de ampollas hacia el mercado negro, una hipótesis que refuerza las sospechas sobre las maniobras irregulares del laboratorio.