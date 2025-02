El 12 de febrero de 2025, en el centro de Comodoro Rivadavia, se registró un incidente de disputa de propiedad que ha generado gran controversia.

La docente Olga Mansilla, de 45 años y oriunda de Chaco, regresó a su hogar junto a sus hijos y pareja tras una consulta médica, encontrando la puerta forzada y a un grupo de personas en su interior.

Según Mansilla, estos individuos se negaron a abandonar la vivienda, presentando un documento de compra-venta y respaldados por una abogada.

Ante esta situación, la docente denunció la usurpación, destacando que los intrusos, identificados como los hermanos Córdoba, tenían una restricción de acercamiento vigente contra su familia por supuestos antecedentes de violencia.

UNA DE LAS PROPIETARIAS CONTÓ SU VERDAD TRAS EL DESALOJO

Sin embargo, Brenda Córdoba, una de las partes involucradas, habló con ADNSUR y afirmó ser la legítima propietaria del inmueble, argumentando que su padre le cedió la propiedad y que está intentando recuperarla desde noviembre.

Según Córdoba, Olga Mansilla, quien sería su tía, ocupaba la vivienda y se negaba a reconocer su derecho de propiedad. “Nosotros no podíamos proceder a hacernos cargo de nuestra propiedad porque la señora dijo que no nos conocía. Y realmente sí nos conoce, porque tengo evidencia donde muestro que pasamos el cumpleaños de mi padre con ella y su esposo”, remarcó.

Además, afirmó que el esposo de Mansilla les pagaba el alquiler hasta noviembre de 2024, pero que ya habían solicitado la devolución de la casa:"El que nos pagaba el alquiler era su marido. Nos pagó hasta noviembre, pero ya veníamos pidiendo porque es mi propiedad".

Brenda señaló que habían presentado documentación ante la justicia para respaldar su reclamo, pero al no obtener una solución, decidió ingresar a la vivienda: "Al no tener una solución de la justicia, porque habíamos presentado los papeles y nos dijeron que necesitábamos más pruebas, como mamá, porque no tengo dónde vivir y esta propiedad le pertenece a mi papá, agarré y metí a mis hijos. Dije: ‘Que la justicia venga acá y me aclare las cosas como son’".

También denunció que Mansilla interpuso una restricción de acercamiento contra ella y su familia: "La señora nos puso una perimetral a nosotros cuatro: yo, Brenda Córdoba; Thiago Córdoba; Sebastián Córdoba; y mi papá. No podíamos acercarnos a la propiedad. ¿Qué es eso? Es una persona astuta".

Brenda rechazó las acusaciones de violencia en su contra y afirmó que sus hermanos fueron agredidos: "Tengo la denuncia donde sus hijos el mismo día entraron a mi casa y le pegaron a mi hermano menor."

Por último, denunció el robo de su mascota y exigió su devolución: “Quiero que me devuelva un perro porque me lo robó. Tengo dos perritos: una rottweiler y otro mestizo. La rottweiler me la sacaron por atrás. Ya hice la denuncia correspondiente en la policía. Le doy la oportunidad para que me devuelva la perra o me diga dónde está”.

Brenda Córdoba insistió en que no es una "okupa" y aseguró tener pruebas para demostrar que es la legítima propietaria del inmueble: “Realmente nosotros somos los dueños. Tenemos papeles y la justicia misma vino acá y desalojó a Mansilla entregándole sus cosas”.