COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/incluye audio) - El ministro de Salud, Fabián Puratich, se refirió al plan de vacunación contra el coronavirus en Chubut, donde se necesitarían alrededor de 150 mil vacunas. En contacto con Actualidad 2.0, manifestó: "Las prioridades son en una primera instancia el personal de salud público y privado y fuerzas de seguridad; en una segunda instancia mayores de 60 años y entre 18 y 60 años con factores de riesgo. También se puso como obligatoria la vacuna para docentes, no docentes y auxiliares". Además, aclaró que la vacuna "no estará disonible en farmacias, al menos en un primer momento".

"Los factores de riesgo son diabetes, insuficiencia cardíaca, asma; los tenemos certificados por la campaña antigripal. Ya hemos tenido reuniones con PAMI, Seros, Osde, para que pasen el listado nominal; también pedimos por nota al Ministerio de Educación para poder tener registrados quienes se tienen que vacunar", dijo."Independientemente de la vacunación habrá que tener muchos ciudados durante todo el periodo de vacunación porque no va a cortar la pandemia. Hasta que se termine de vacunar va a pasar un tiempo. Tiene que ser muy ordenado: Tenemos previsto vacunar 11 mil personas semanales pero son dos dosis", mencionó y afirmó que la inmunidad completa llega "cuando está completo el esquema".

Consultado sobre la vacuna que vendrá a Chubut y su inmunidad, mencionó que "todos los estudios hablan de una inmunidad del 90%". Y respecto a en qué lapso debería haber stock como para vacunar al total de la población que debería estar protegida en la provincia, comentó: "Van a ser varios meses. Tenemos previstas unas 110 mil dosis. Se sumaron todos los trabajadores del sistema de educación. Hicimos una previsión total de 150 mil; son 300 mil dosis que hay que aplicar. Todo lo esencial se vacunará rapidamente y luego se usará como estrategia los padrones electorales para poder dividir por cada lugar donde vaya uno a vacunarse para evitar el aluvión que habrá de personas".

"Nos reunimos con las fuerzas de seguridad, mañana con las universidades, para tener una estrategia clara sin complicaciones", agregó Puratich, quien explicó que las vacunas "las va a distribuir Nación". Si uno se vacuna con AstraZeneca ambas dosis deben ser de la misma vacuna, lo mismo con la de Pfizer y con la Sputnik".

Respecto a la vacunación del sector docente y la vuelta a clases, el ministro de Salud de Chubut sostuvo que "los protocolos provinciales ya están; se trabajaron con los equipos técnicos de educación, salud y los gremios. Fue aprobado por todos. Es para aplicarlo a clases presenciales. La idea es no tener aglomeramiento de personas. Al no tener clases presenciales lo que se evitó fue la circulación de otros virus respiratorios. En el invierno siempre teníamos problemas con las bronquiolitis y eso este año no pasó. Eso está relacionado a no haber clases presenciales, que es donde los chicos se contagian. Esa cadena se cortó y la circulación viral fue exclusiva del Covid".

"No hay vacunas para los niños menores de 18 ni personas embarazadas; una vez que todo esté normalizado las clases serán como antes de la pandemia pero mientras tanto no podremos permitir aulas con 40 chicos", explicó.

Puratich comentó que el Ministerio de Salud nacional está haciendo los convenios necesarios y se hará la distribución hacia los hospitales; nosotros estamos trabajando en forma conjunta con las obras sociales para proveerlos de las dosis que necesiten para sumarse a las campañas de vacunación". Confirmó que la vacuna contra el coronavirus "no se podrá comprar en las farmacias por lo menos por ahora porque estas vacunas se necesitan en todo el mundo. No va a haber disponibilidad inmediata de todas las dosis que se necesitan".

CORONAVIRUS EN EL GERIÁTRICO

En relación con el geriátrico de Comodoro en el que dieron positivo 18 abuelos y 7 empleados, Puratich subrayó: "el virus sigue estando entre nosotros; si nos relajamos el riesgo va a ser mayor. Independientemente de que se está flexibilizando no tenemos que perder de vista esto; donde nos relajamos el virus nos gana".