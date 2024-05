La UOCRA se moviliza al municipio para exigir inicio de obras: “Ya tenemos 2.000 desocupados”, dijo Silva

Obreros de la construcción anunciaron una fuerte movilización este lunes por la mañana, en protesta hacia el municipio de Comodoro Rivadavia, para reclamar por el inicio de obras que den alivio a la falta de trabajo que ya alcanza a unos 2.000 obreros, según manifestó el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, en diálogo con ADNSUR.

“El motivo de la movilización es para hablar con el intendente", dijo el líder sindical, para ver si saca alguna obra por la desocupación que hay en la ciudad.

"En algún momento se había comprometido a que por la ley de emergencia podía adjudicar y contratar alguna obra en forma directa para que podamos descomprimir nuestra bolsa de desocupados, pero eso no pasó. Teníamos un plazo hasta el viernes pasado, que ya se venció, por eso ahora nos vamos a movilizar”, indicó Silva.

Caos en el tránsito por la marcha universitaria

El dirigente volvió a cuestionar la figura del secretario de Infraestructura, Luis Romero, con quien reiteró que no hay diálogo y pidió al intendente que ponga en ese lugar a un “un interlocutor válido”, tras algunas declaraciones en las que el funcionario volvió a anunciar el inicio de un plan de obras.

“Al secretario de Infraestructura, como dije muchas veces, él nunca habló con nosotros, es desconocido para la entidad gremial. Es otra cosa que le vamos a pedir al intendente, que ponga un interlocutor válido porque no puedo estar hablando todos los días de este tipo de cosas con el intendente, que está para otra cosa, para gobernar para todos los ciudadanos y no sólo para la UOCRA, pero es el único con el que hablamos. Queremos alguien que dialogue y nos dé respuestas”.

Neuquén dio luz verde a las obras en las escuelas: cuáles son y qué arreglos les faltan

Silva precisó que hoy ya son 2.000 los desocupados del sector, “de los cuales hoy en la entidad gremial tenemos alrededor de 600 trabajadores que se están agrupando par hacer la movilización que va a empezar sobre las 10 de la mañana”.

“NOSOTROS SOMOS PARTE DEL PERONISMO Y APOYAMOS A ESTA GESTION, PERO NOS SENTIMOS ABANDONADOS”

Por otro lado, el dirigente se refirió a obras que dependen del financiamiento nacional, como la autovía Comodoro-Caleta Olivia, que ha quedado paralizada y que volvió a ser noticia en los últimos días por el grave deterioro de la ruta actual.

“Eso también tiene que ver con el municipio, por eso nos enojamos con el secretario de Infraestructura, porque él tiene que hacer un recorrido y ver qué se necesita, porque ‘el que no llora no mama’, pero cree que la solución va a caer del cielo y no es así. Tienen que agarrar las obras que están paradas de Nación y reclamarle que traigan alguna respuesta, a ver qué obras pueden hacer, en qué plazo. Pero nadie hace nada y el desocupado tiene que llevar la comida a su casa”.

Cómo sigue el tiempo en este inicio de semana en Neuquén

En ese plano, también reiteró los cuestionamientos por la falta de asistencia desde el municipio para los desocupados, al señalar que “en la gestión de Carlos Linares, por ejemplo, nosotros teníamos 300 bolsones de alimentos. Después vino Juan Pablo Luque y con justa razón dijo que había que achicar, porque nosotros teníamos laburo y se redujo a 180 bolsones. Pero el actual intendente no nos ha dado nada desde que asumió, por eso son varias cosas que se fueron juntando en esta gestión y estamos enojados, porque fuimos uno de los gremios que estábamos adentro del peronismo y apoyó para que gane este gobierno, pero hoy nos sentimos abandonados”.