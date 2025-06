La UOCRA advierte un panorama desalentador: hay más de 1.300 desocupados y no se prevén obras en el futuro

La situación del sector de la construcción en Puerto Madryn atraviesa uno de sus momentos más críticos. Con más de 1.300 trabajadores desocupados y sin obras proyectadas a corto ni mediano plazo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) encendió las alarmas ante un escenario cada vez más preocupante.

“Se ve un panorama muy negro. Se van a terminar las obras de ahora y no hay nada a futuro, ni siquiera proyectos”, advirtió Pablo Moya, secretario de la UOCRA local, en diálogo con “Buen Día Comodoro”, por SETA TV. El gremio ya prevé un nuevo aumento del desempleo en las próximas semanas, cuando finalicen las pocas obras que siguen activas tanto en el ámbito público como en el privado.

Entre los proyectos que ya están en etapa final, Moya mencionó la Ruta al Doradillo, donde “los trabajos que quedan ya no ameritan la cantidad de gente que hay ocupada”, y un parque eólico, que dejará cerca de 70 trabajadores sin empleo.

En cuanto a la obra de la Doble Trocha, su avance es limitado. Actualmente 18 personas trabajan en el tramo del bajo Simpson, explicó el dirigente.

Con respecto al sector privado, mencionó que “Madryn tenía esa cuestión de que el privado era de invertir mucho en nuevos proyectos, y eso en el último tiempo se ha venido reduciendo, y eso ha tenido impacto en la bolsa de trabajo local”.

LAS OBRAS EN MADRYN

“Lo que se está dando es que se está ralentizando el plazo de obra. Lo hacen con menos gente, en un más largo tiempo y eso se ve reflejado en las bajas que hubo en los últimos tiempos, y siempre se manejó con cierto grupo ya armados, con empresas que están constituidas hace mucho tiempo que se vienen manejando con la misma cantidad de gente, y bueno, lamentablemente ahora, en el último tiempo, ha habido bajas, y nos encontramos con gente que hacía 5 años que laboraba en la misma empresa. Y ahora de golpe, esto de que no le había pasado de tener una baja y no iniciar inmediatamente en otra obra”.

LA CAÍDA DEL EMPLEO Y LOS SUBSIDIOS QUE NO ALCANZAN

Actualmente, la UOCRA estima 1.250 a 1.300 personas desocupadas en el sector, y ese número crecerá. A esto se suma la dificultad de reinsertarse rápidamente: “Tenemos compañeros que trabajaban hace cinco años en la misma empresa- Y ahora de golpe, se ve esto que no le había pasado, de tener una baja y no iniciar inmediatamente en otra obra”, lamentó Moya.

Además, creció la demanda para acceder al subsidio mensual de $80.000, que según el gremio, “no alcanza ni para pagar la luz”. En los últimos meses, el número de personas que se inscriben para cobrar esta ayuda aumentó de 300 a casi 370.

Respecto a la reunión celebrada este viernes por la mañana sostuvo que se habló de “diagramar, de ver que pueda salir algo nuevo para dar contención a la gente que está sin trabajo y un poco ponernos de acuerdo en esto cómo sigue la obra de de la ruta 42 al Doradillo.”

EL PANORAMA DESALENTADOR

“En la zona, no hay obras que ni siquiera se esté haciendo el proyecto. Eso es lo que realmente avizora un panorama muy negro, porque se van a ir terminando las obras que están en ejecución, y uno entiende de que hay un plazo de entre de que se presenta un proyecto y entre que arranca, que son mínimo 6 meses, y no hay nada, ni siquiera se está realizando un proyecto”, deslizo el dirigente de la UOCRA en Madryn.

“Entonces, nosotros venimos hablando con el gobierno provincial y el gobierno municipal para ver de qué forma se le va a dar contención a esta gran cantidad de gente que se va a quedar en la calle, más lo que nosotros ya teníamos sin ningún tipo de trabajo”, agregó.

EL IMPACTO DE LOS PRECIOS EN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

“Hay una inflación en dólares en cuanto a lo que es materiales de la construcción que tuvo un gran impacto en el en el valor del metro cuadrado. Nosotros en las reuniones que tenemos con los distintos desarrolladores o constructores de la zona, te dicen que hace un año estábamos hablando de un costo de más de 700/800 dólares, y ahora estamos hablando de 1.300/ 1.400 dólares el metro cuadrado. Con un mercado que viene a la baja, nadie quiere arrancar ninguna obra por ese costo. Entonces, creo que eso es lo que ha tenido otro impacto, más allá de que el parate de la obra pública, lo privado también se viene para abajo”.

En cuanto a la solución, Moya indicó que “el gobierno debería implementar algún plan de obra pública, por lo menos para terminar las obras que están iniciadas. Es una pena que haya alrededor de 500 vivienda entre el euro y el plan procrear a un 80 por 100 y no se no se active. Creo que eso también habla de una ineficiencia”.

“Falta terminar el 20% y dejar atrás todo eso, porque no sé, un capricho, porque de otra cosa no se puede hablar de que tenés casi finalizado eso y no darle la primera respuesta a las 500 familias que puedan estar esperando esa vivienda, y después a las familias conductoras que pueden ir a a tener un espacio de tiempo de trabajo en el cual es una gran solución”. concluyó.