La UNPSJB presentó la apertura de la licenciatura en Criminalística

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hizo el anuncio oficial de la apertura de la licenciatura en Criminalística, la cual se podrá cursar próximamente una vez que se defina el presupuesto.

En conferencia de prensa, Lidia Blanco, rectora de la institución local, se refirió a la gran novedad, acompañada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Gustavo Fleitas, y José Schiavone, vicedecano de la FCJ.

“En el edificio de la universidad local le daremos la oportunidad a las autoridades de la facultad de ciencias médicas a presentar la segunda cohorte de la tecnicatura en criminalística y también anunciar que fue aprobada la licenciatura para ser dictada próximamente una vez tengamos el presupuesto”, indicó la rectora en conferencia de prensa este miércoles.

No obstante, llenó de elogios a las instituciones educativas asegurando que “en estos momentos de crisis, anunciar ofertas académicas me parece un signo de esperanza en el compromiso de la universidad pública en defensa de seguir brindando ofertas a la comunidad en general”. En ese contexto, Blanco señaló que desde la UNPSJB, “la universidad sigue pensando en el rol social y da estrategias para poder darle continuidad a esto que es un derecho al que no vamos a renunciar”.

Por último, expresó: “están abiertas las inscripciones desde el año pasado, continúan este año y el decano planteará si hay prórrogas en su facultad, como seguramente lo van a hacer sus pares. Las inscripciones son de forma online en la web, iniciaron en 2024 y tenemos más de 4.900 aspirantes, superando los números del ciclo del año pasado”, cerró.

Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas, Gustavo Fleitas, se mostró muy contento del gran avance de la institución local. “Había muchísima demanda de poder dictar esta segunda cohorte. Se pudo lograr en Comodoro Rivadavia, tenemos la felicidad de tener una nueva carrera de grado que es el ciclo complementario para alcanzar la licenciatura, que son dos años a continuación de la tecnicatura. Fuera de Capital Federal, fue la primera que se dictó en toda la Patagonia. Hoy alcanzamos esta nueva meta y felicitamos a la universidad”, finalizó.

Así es el plan de estudios de la tecnicatura en Criminalística: