La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Mag. Lidia Blanco, y el rector de la Universidad de Sofía “San Klemente de Ohrid” (Bulgaria), Prof. Georgi Valchev, firmaron un convenio de cooperación para promover la formación y el desarrollo del personal científico en ambas instituciones.

El acuerdo abarca el intercambio educativo y científico, incluyendo la organización de encuentros y la realización de publicaciones conjuntas. La firma del convenio se llevó a cabo en el marco de la visita a Comodoro Rivadavia del buque búlgaro "Cyrill y Methodius", perteneciente a la Armada de Bulgaria.

Este buque, especializado en investigación científica, arribó a la ciudad el sábado 22 de febrero, luego de llevar a cabo trabajos en la Base Científica Búlgara “Sveti Climent Ojrid” en la Isla Livingston. Durante esa jornada, docentes e investigadores búlgaros visitaron la sede de kilómetro 4 de la UNPSJB, donde se firmó el convenio de cooperación.

Posteriormente, se desarrolló un extenso programa de actividades culturales y artísticas, en colaboración con la Asociación de Búlgaros de la ciudad. Entre los presentes se destacó la presencia del embajador de Bulgaria en Argentina, Stoyan Mihailov, quien resaltó la importancia estratégica de las relaciones entre ambos países y celebró la activa participación de la colectividad búlgara en Argentina.

Dentro de las actividades realizadas en la universidad, se proyectó el documental “Un verano helado”, seguido de una muestra fotográfica titulada “Ayer y hoy”, que ofreció una visión histórica de Sofía, la capital de Bulgaria. Además, se presentó el libro “La joven del retrato”, de la escritora Guergana Lapteva.

Al día siguiente, lunes 24 de febrero, un grupo de investigadores locales se reunió con sus pares búlgaros para continuar con el intercambio académico.

Cooperación para construir un futuro compartido

Durante la firma del convenio, el rector Georgi Valchev destacó la relevancia de fomentar la colaboración entre países para el desarrollo científico. En sus palabras: “Un país no puede desarrollarse si no abre camino a sus científicos para que puedan conocer otras realidades y otras ideas. El futuro de la ciencia radica en el intercambio de culturas y experiencias de investigación entre diferentes países y universidades. Sin este intercambio, no hay futuro”.

Por su parte, la rectora Mag. Lidia Blanco subrayó la importancia de crear espacios de intercambio entre investigadores, especialmente en áreas de investigación comunes. En este sentido, hizo mención de la reciente expedición a la Antártida, liderada por el Prof. Hristo Pimpirev, cuya principal área de estudio incluye la investigación geológica y biológica.

Este año, el equipo científico instaló equipos para medir los movimientos de las capas glaciales y descubrió una bacteria única, con potenciales aplicaciones en el tratamiento del cáncer. Estas investigaciones resultan fundamentales para estudiar los efectos del cambio climático en la región antártica.

El convenio firmado refuerza el compromiso de ambas instituciones en promover el avance del conocimiento y la cooperación científica internacional, con miras a un futuro compartido de desarrollo y progreso.