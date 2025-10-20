La UNPSJB define a su nueva conducción en una histórica asamblea universitaria

Este jueves 23 de octubre, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) vivirá un día crucial. A las 15 horas, en el Aula Magna, la Asamblea Universitaria –el órgano supremo de la casa de estudios– se reunirá para elegir a las sucesoras de la rectora Antonia Lidia Blanco y el vicerrector Walter Carrizo. Las autoridades que resulten electas conducirán el rectorado durante el período 2025-2029.

Las decanaturas, ya definidas

Mientras se aguarda la elección del rectorado, la UNPSJB ya renovó la mayoría de sus decanatos en un proceso caracterizado por la transparencia y la participación. Las nuevas autoridades de facultad son:

Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud: Dra. Bárbara Rueter (decana) y Dr. Gabriel Casal (vicedecano).

Humanidades y Ciencias Sociales: Dra. Silvana Dos Santos (decana) y Dra. Mónica Gatica (vicedecana).

Ingeniería: Ing. Daniel Barilá (decano) e Ing. Gerardo Ahrtz (vicedecano).

Ciencias Económicas: Lic. y Abog. Facundo Ramiro Miguel Ball (decano) y Lic. Adriana Sandra Almeira (vicedecana).

La elección para decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas está programada para el 25 de octubre.

La fórmula Massera-Perales y su proyecto para la Patagonia

La fórmula que integran la Dra. Cristina Massera para Rectora y la Mg. Susana Perales para Vicerrectora presentó oficialmente su "Proyecto de gestión" en un recorrido que abarcó todas las sedes de la UNPSJB: Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew.

El proyecto se fundamenta en resguardar los valores de la Universidad Pública, no arancelada, laica, inclusiva y democrática, con la visión de que la UNPSJB sea un "faro de pensamiento libre, justicia educativa y transformación social" en la región.

Contraponer la planificación del Estado a la fuerza del mercado

En línea con su visión, las candidatas afirmaron: "Estamos convencidos que a la fuerza del mercado hay que contraponer la planificación estratégica del Estado, que marque el rumbo, le imprima equidad, genere igualdad de oportunidades y lleve soluciones allí donde el mercado no llega".

Su propuesta de gobierno, que sintetiza "ideales compartidos, trayectorias diversas, y experiencias democráticas sostenidas", se estructura en cuatro ejes centrales:

Compromiso con el territorio: Fortalecer los vínculos con el sector público y productivo para contribuir a un cambio en la matriz productiva de la Patagonia.

Inclusión social y bienestar estudiantil integral: Profundizar políticas de acceso, permanencia y egreso, con una ampliación de becas y la creación de un Observatorio de Trayectorias Estudiantiles.

Fortalecimiento del claustro de graduados: Implementar programas de inserción laboral, formación continua y desarrollo de redes de colaboración.

Perspectivas de género y diversidades: Promover una universidad libre de violencias, transversalizando el enfoque de género en todas las áreas.

La comunidad universitaria de la Patagonia aguarda el resultado de una jornada que marcará el rumbo de la institución para los próximos cuatro años.