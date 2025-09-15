La UNPSJB convoca en Comodoro a la tercera marcha federal por la ley de financiamiento y en contra del veto de Milei

La Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UPJSB) de Comodoro Rivadavia convocó a la comunidad a participar de la tercera marcha federal en defensa del financiamiento universitario, luego de que el proyecto de ley mismo, aprobado por ambas cámaras, fuera vetado por el Ejecutivo Nacional.

La convocatoria fue realizada por la rectora Lidia Blanco, quien destacó, en conferencia de prensa, que “una universidad sin presupuesto no puede existir ni prever proyectos o propuestas. Hoy queremos que este proyecto de ley no sea vetado, por eso pedimos la colaboración de todos”, expresó.

La rectora enfatizó la magnitud de lo que se juega en la región: “Tenemos más de 20.000 estudiantes y más de 80 carreras están en juego, y la universidad ha seguido cumpliendo con sus funciones sustantivas a pesar de las dificultades”.

Facundo Ball será el nuevo decano de Económicas y respaldó la candidatura de Julio Ibáñez como rector de la UNPSJB

Convocatoria en Comodoro

El llamado a la marcha incluye a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Patagónica y representantes de decanos, conformando un frente universitario en defensa de la educación pública.

Según explicó un representante de los trabajadores no docentes, la marcha se concentrará a las 15:00 en la sede de la Universidad, iniciando la caminata alrededor de las 16:00 . La movilización hará paradas en el Ceret y en el Carrero Patagónico , con arribo previsto al Centro Cultural a las 17:00 , donde se realizará un acto al aire libre con la lectura de palabras de los organizadores, a la espera de lo que ocurra en el Congreso de la Nación.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

La movilización busca no solo defender a la universidad, sino la educación pública en su conjunto, incluyendo la garantía de derechos para futuras generaciones. “No es solo por nosotros, es por nuestros hijos, nietos y por toda la sociedad. Valores fundamentales están en juego y necesitamos el acompañamiento de todos”, señaló el representante del gremio No Docente Universitario.