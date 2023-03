La Universidad Nacional del Sur, entre las 10 mejores instituciones de Argentina según un ranking extranjero

Un instituto español especializado analizó a casi 12 mil universidades de todo el mundo, y ubicó en su edición del primer semestre de 2023 a la Universidad Nacional del Sur en la 7ª posición entre 145 de Argentina y en el puesto 111° entre casi 3900 en América Latina.

Esta posición, comunicaron hoy desde la propia universidad, confirma lo que indican también otras mediciones como el US News & Global Report o QS. Según esta medición, la UNS se encuentra detrás de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Tucumán, San Martín y Centro.

El Webometrics es una iniciativa del Cybermetrics Lab, un grupo de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, que es el mayor organismo público de investigación de ese país, similar al Conicet en Argentina, explicaron desde la casa de altos estudios.

La UNS destacó que "a diferencia de otras mediciones que son realizadas por consultoras u organizaciones privadas, este ranking está realizado por una institución científica de carácter pública, lo que según sus autores, le convierte en 'un ejercicio científico independiente, objetivo, gratuito y abierto para brindar información confiable, multidimensional, actualizada y útil sobre el desempeño de universidades de todo el mundo'".

"Esta publicación confirma lo que habitualmente vemos en otros rankings: el lugar de preminencia que ocupa la UNS entre sus pares y en la región. Incluso en el mundo. Somos una universidad mediana y competimos contra otras que tienen mucho más presupuesto y siglos de antigüedad, como las de Estados Unidos o Europa, pero igualmente estamos muy bien posicionados", dijo el rector, Daniel Vega.

Según este ranking, la UNS está en el 5 % superior en Argentina y en el 3 % superior en Latinoamérica

"Las pequeñas diferencias en los rankings se debe a que todos privilegian indicadores diferentes: impacto científico, presencia en la web, prestigio entre sus graduados y empresas, etc. Ubicarnos en lugares altos en todos muestra que la calidad de la UNS es global, y no solo de un área en particular", expresó Vega.